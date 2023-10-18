Expedition 70 宇航员在国际空间站进行研究和机器人研究

70 月 17 日星期二，国际空间站 (ISS) 上的四名 Expedition XNUMX 宇航员度过了轻松的一天。他们在下午专注于生物学研究和机器人技术。 宇航员们继续为即将到来的太空行走做准备，并执行自己的研究任务。

NASA 宇航员 Loral O'Hara 和 Jasmin Moghbeli 共同致力于 CIPHER 研究的心脏研究，该研究旨在了解长期太空任务对宇航员心理和生理状况的影响。 他们还在天鹅座补给船上卸下货物并处理垃圾。

欧洲航天局 (ESA) 指挥官安德烈亚斯·摩根森 (Andreas Mogensen) 进行了 Earthshine 实验，使用冲天炉中的数码相机拍摄月球并捕捉从地球反射的阳光。 飞行工程师 Satoshi Furukawa 在 Kibo 实验室模块中测试了球形机器人相机。

奥哈拉和摩根森最初计划的太空行走已推迟至 25 月。 与此同时，俄罗斯航天局的两名宇航员正在为定于45月XNUMX日进行的太空行走做准备。他们将执行约XNUMX小时XNUMX分钟的外部维护任务。

整个周二，俄罗斯航天局宇航员测试了宇航服的生命支持系统和通信组件。 他们还研究了失重对心脏的影响，并探索了国际机组人员和任务控制人员之间改进的沟通策略。

俄罗斯航天局飞行工程师康斯坦丁·鲍里索夫 (Konstantin Borisov) 协助进行了心脏研究，并随后使用连接到 Nauka 科学模块的欧洲机械臂进行了操作测试。

展望未来，美国宇航局计划在国际空间站上开展即将开展的活动。