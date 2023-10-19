卫星处置：太空中日益增长的环境问题

已达到使用寿命的卫星给航天机构带来了困境。 目前处理这些航天器的方法是将它们留在轨道上，将它们提升到远离运行卫星的墓地轨道，或者引导它们返回地球以重新进入大气层。 然而，普渡大学和美国国家海洋和大气管理局的研究人员最近进行的一项研究表明，重返大气层并非没有后果。

传统上，再入大气层被认为是处理低地球轨道（LEO）卫星的可靠方法。 近年来，随着近地轨道上的卫星越来越拥挤，这种处置方法变得越来越流行。 然而，发表在《美国国家科学院院刊》上的研究表明，大气层再入导致地球大气层的上部区域被航天器蒸发的残骸污染。

研究小组注意到陨石进入大气层后留下的离子云的成分发生了变化。 他们发现这些颗粒化学指纹的变化可能是由于重新进入大气层的航天器数量不断增加所致。 为了证实他们的发现，研究人员将仪器安装在飞机上，并对阿拉斯加和美国大陆上空约 12 英里的大气层进行了直接测量。

研究结果显示，大气中的金属浓度很高，包括锂、铝、铜、铅、镁和钠，这些金属与卫星再入密切相关。 此外，研究人员还观察到，负责保护臭氧层的气溶胶颗粒中有10%含有铝。

虽然这些发现对环境和气候变化的全面影响尚不清楚，但研究人员认为，它强调了载人航天对地球的重大影响。 了解大气中金属浓度增加的后果对于评估臭氧层和地球表面生命的潜在风险至关重要。 需要进一步研究以充分理解卫星处置方法对环境的影响，并确定是否应探索替代策略来减轻地球大气层的污染。

来源：

– 标题：卫星处置方法及其对地球大气的影响

– 资料来源：《美国国家科学院院刊》

– 定义：低地球轨道 (LEO) 是距地球表面约 2000 公里范围内的一个空间区域，大多数卫星和国际空间站都位于该区域。

– 定义：再入大气层是航天器或卫星在完成其任务或达到其使用寿命后进入地球大气层的过程。