亿万富翁太空旅游的崛起：维珍银河、蓝色起源和 SpaceX 一览

太空旅游业正在蓬勃发展，维珍银河、蓝色起源和 SpaceX 等公司竞相为普通公民提供太空旅行的机会。 据瑞银估计，到3年，太空旅游市场的市值预计将达到2030亿美元。

由英国商人理查德·布兰森领导的维珍银河最近启动了第三次旅游太空飞行。 该公司克服了重大挫折，包括 2014 年导致一名飞行员死亡的事故。 布兰森本人于 2021 年 XNUMX 月进入太空，仅比蓝色起源创始人杰夫·贝佐斯早九天。

贝索斯创立的蓝色起源公司于 18 年 2021 月将贝索斯和其他三名乘客（其中包括 XNUMX 岁的奥利弗·戴门）送入太空。戴门通过机票抽签赢得了飞行席位，这是蓝色起源公司为打造太空旅游而采取的举措更容易接近。 贝佐斯将这次经历描述为“有史以来最美好的一天”。

由埃隆·马斯克创立的SpaceX采取了不同的做法，专注于推广公司的通信部门，而不是参与载人航天飞行。 然而，SpaceX 已经启动了私人任务，其中包括 2021 年 XNUMX 月的一次，其中包括亿万富翁贾里德·艾萨克曼 (Jared Isaacman) 和其他三名乘客。 这标志着该公司的首次私人飞行。

SpaceX 和维珍银河都为其太空游客提供培训项目。 这些项目不如 NASA 宇航员的项目严格，并且包含在门票费用中。 维珍银河还与美国宇航局合作，为私人宇航员制定培训计划。

太空旅游业既吸引了富人，也吸引了通过彩票或竞赛赢得门票的人。 太空飞行的高昂成本目前约为 XNUMX 万美元，但这并没有阻止来自世界各地的爱好者。

总之，亿万富翁太空旅游正在兴起，维珍银河、蓝色起源和 SpaceX 等公司为普通公民提供了太空旅行的机会。 到 3 年，市场预计将达到 2030 亿美元，很明显，对太空探索的迷恋超越了国家竞争，现在掌握在亿万富翁及其太空公司的手中。

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