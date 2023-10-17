国际空间站外部泄漏促使美国宇航局重新安排太空行走

由于国际空间站（ISS）外部冷却剂泄漏，美国宇航局被迫更改即将进行的太空行走的日期，并推迟另一次太空行走。 泄漏源自俄罗斯 Nauka 模块上的备用散热器。 虽然冷却剂对机组人员无毒或无害，但美国宇航局正在采取预防措施，防止其进入内部系统并随着时间的推移导致设备退化。

鉴于这种情况，原定于 19 月 30 日星期四进行的太空行走已改期。 太空行走计划的任务对时间不敏感，不会影响国际空间站的运行。 原计划于 XNUMX 月 XNUMX 日星期一进行的第二次太空行走将按计划进行。 这将标志着美国宇航局宇航员 Loral O'Hara 和 Jasmin Moghbeli 首次出站。 在太空行走期间，他们将拆除一个有故障的电子箱，并更换端口桁架太阳能阿尔法旋转接头上的滚轮轴承组件，使空间站的太阳能电池阵列能够跟踪太阳。

与此同时，目前正在等待重新安排的另一次太空行走将由奥哈拉和欧洲航天局宇航员安德烈亚斯·摩根森参与。 他们的任务包括从空间站外部收集样本以确定微生物的存在。 他们还将更换高清摄像机并进行维护工作，为未来的太空行走做准备。

这并不是第一次因冷却剂泄漏而影响国际空间站运行的事件。 去年XNUMX月，联盟号飞船在被小流星体撞击后发生冷却剂泄漏，导致美国宇航局宇航员和两名俄罗斯宇航员的停留时间延长了六个月。 最近Nauka模块散热器泄漏的原因仍不清楚。

资料来源：NASA

定义：

– 国际空间站（ISS）：低地球轨道上的宜居空间站。 它是工作人员进行科学研究和实验的实验室。

– 冷却剂：用于调节机械系统温度的液体或气体，例如国际空间站的冷却系统。

– 太空行走：宇航员在太空中在航天器外进行的活动。

– 散热器：将热量从一种介质传递到另一种介质的设备，通常安装在产生多余热量的系统中。

– 滚轮轴承组件：一种允许在某些关节系统中平滑旋转和运动的机构。 在这种情况下，它可以实现国际空间站太阳能电池阵列的旋转。