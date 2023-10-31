新研究表明哺乳动物在太空中繁殖的潜力

在一项开创性的研究中，来自山梨大学先进生物技术中心和日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 的研究人员在国际空间站 (ISS) 的太空中成功培养了小鼠胚胎。 这些胚胎在微重力条件下正常发育，这表明人类也有可能在太空中繁殖。 这项研究的结果发表在科学杂志《iScience》上。

2021 年 XNUMX 月，冷冻小鼠胚胎被火箭送往国际空间站。进入太空后，胚胎使用特殊设备解冻，并在空间站上生长四天。 值得注意的是，这些胚胎发育成囊胚，这是最终发育成胎儿和胎盘的早期细胞。

太空中缺乏重力并没有对这些胚胎的正常发育产生重大影响。 研究人员分析了胚胎的 DNA 和基因，发现与地球上发育的胚胎相比没有显着变化。 这表明太空的独特条件不会干扰哺乳动物的早期发育。

虽然这项研究向前迈出了一大步，但还需要进一步的实验来确认太空繁殖的可行性。 这项研究的下一阶段涉及将微重力下发育的囊胚移植到小鼠体内，以确定它们是否可以生育。

这项研究对于未来的太空探索和潜在的殖民任务具有重要意义。 由于美国宇航局的阿尔忒弥斯计划旨在将人类送回月球并最终送上火星，因此了解如何在太空中进行繁殖对于长期太空居住至关重要。

这项研究为人类太空殖民开辟了新的可能性，并支持了人类有可能在地球边界之外建立繁荣社区的想法。 然而，需要更多的研究来充分理解长期微重力暴露对太空中出生的后代整体健康的影响。

常见问题解答：

问：该研究的主要发现是什么？

答：该研究的主要发现是，小鼠胚胎在国际空间站的微重力条件下正常发育。

问：什么是囊胚？为什么它们在这项研究中很重要？

答：囊胚是发育成胎儿和胎盘的早期细胞。 在这项研究中，囊胚在微重力条件下的发育表明早期哺乳动物的发育可以在太空中发生。

问：哪些组织进行了这项研究？

答：这项研究是由山梨大学先进生物技术中心和日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 的研究人员进行的。

问：这项研究对未来的太空探索和殖民有什么影响？

答：这项研究表明哺乳动物在太空中繁殖的潜力，这对于长期太空居住以及月球和火星殖民任务至关重要。

问：需要哪些进一步的实验来确认太空繁殖的可行性？

答：进一步的实验包括将微重力下发育的囊胚移植到小鼠体内，以确定它们是否可以生育。 这将确认在太空中繁殖是否完全可行。