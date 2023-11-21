新研究表明未来太空天气不可预测

科学家们发现了一个巨大的太阳黑子复合体，可能会在未来几天导致太空天气扰动。 这个标记为 AR3490-91-92 的复合体的跨度甚至比木星还要大，引起了太空天气追踪者的关注。 美国国家海洋和大气管理局（NOAA）已发出无线电中度停电警告，地球人需要做好准备。

Spaceweather.com 之前的观测结果表明，这个三重太阳黑子复合体非常巨大，只需三个数字即可对其进行标记。 该区域宽度达200,000万公里，充满了12个强磁暗核，出现了强烈的M级太阳耀斑的迹象，属于中等强度类别。 尽管不像 X 级耀斑那么严重，但如果条件合适，即使是 M 级太阳耀斑也会对地球空间环境产生明显的影响。

专家们特别担心该地区可能发生严重的 X 级耀斑。 如果这些耀斑直接射向我们的星球，那么它们最有可能破坏无线电通信和导航系统。 因此，预报员对未来几天 AR3490-91-92 太阳黑子复合体耀斑增加的任何迹象保持高度警惕。

考虑到当前的太空天气状况，各团体应为本周晚些时候可能出现的影响做好准备。 天空观察者、业余无线电操作员、水手和航空旅客应该保持警惕，以防太阳耀斑或日冕物质抛射（等离子体爆发）从太阳出现并与地球相互作用。 如果带电粒子与地球磁场相撞，高纬度地区的导航系统和通信信号可能会受到损害。

鉴于最近发生的事件，NOAA 已经观察到由达到 R1 风暴级别的太阳爆发引起的轻微无线电中断。 预计未来几天停电的频率将会增加，有可能达到中等 R2 水平。 这在很大程度上取决于不稳定的 AR3490-91-92 太阳黑子群的行为。

由于太空天气条件存在不确定性，个人和组织必须及时了解情况并采取必要的预防措施，以减轻太阳活动造成的潜在干扰。 监控可靠的空间天气信息来源，并为未来几天不可预见的挑战做好准备。

常见问题

问：什么是太阳黑子？

答：太阳黑子是指太阳表面因强烈的磁活动而形成的黑暗、凉爽的区域。

问：太阳耀斑如何影响地球？

答：太阳耀斑会破坏地球的空间环境，可能影响无线电通信、导航系统和卫星运行。 强烈的耀斑甚至会导致停电，给太空中的宇航员带来风险。

问：什么是日冕物质抛射（CME）？

答：日冕物质抛射是太阳日冕中等离子体和磁场的大量释放。 它可能导致地磁风暴并可能影响地球磁场。

问：个人如何为太空天气干扰做好准备？

答：建议通过可靠的空间天气预报来源随时了解情况，了解潜在影响，并为可能容易受到空间天气事件干扰的关键活动制定应急计划。