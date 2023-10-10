用詹姆斯·韦伯太空望远镜观测太阳耀斑

研究人员使用詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 仔细研究了不稳定恒星 TRAPPIST-1 爆发的太阳耀斑。 这些新信息可以极大地帮助科学家寻找与地球相似且可能支持生命的系外行星。

TRAPPIST-40 距地球约 1 光年，是七颗已知行星的所在地，其中三颗位于宜居带。 尽管其体积相对较小，但这颗恒星每天都会产生多次强大的耀斑，发出的辐射延伸到太空深处。

在科罗拉多大学博尔德分校天体物理和行星科学系的 NASA 萨根研究员沃德·霍华德 (Ward Howard) 的带领下，该团队在 1 小时内记录了一系列源自 TRAPPIST-27 的太阳耀斑。 通过使用独特的数学方法，他们能够区分耀斑发出的光与恒星的常规辐射。 这一过程的结果使得行星及其大气层的图像更加清晰。

由于距离遥远，观测像 TRAPPIST-1 七个世界周围发现的系外行星具有挑战性。 天体物理学家只能研究这些行星经过其明亮主恒星前方时的情况。 然而，当一颗恒星表现出与 TRAPPIST-1 一样多的混乱时，这项任务就变得更加困难。

该团队首次使用 JWST 观测 TRAPPIST-1 特定波长红外光的耀斑。 通过这种方法，他们捕捉到了四个耀斑在几个小时内的详细演变过程，见证了它们的亮度增长、峰值和随后的变暗。

研究人员成功地从观测中去除了大约 80% 的耀斑光线，从而能够更精确地收集这颗恒星的七颗行星的数据。 此外，这种方法可以应用于类似的附近恒星系统，扩展我们对系外行星大气的了解。

沃德·霍华德表示：“由于 JWST，这是历史上第一次我们能够寻找其他恒星周围的行星，这些行星具有在地球、金星或火星周围可以找到的次级大气层。 ”

这项最新研究标志着在探索系外行星及其孕育外星生命的潜力方面向前迈出了重要一步。

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– 定义：JWST：詹姆斯·韦伯太空望远镜。 系外行星：太阳系之外的行星。

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