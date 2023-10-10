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太阳耀斑喷发引发人们对潜在太阳风暴的担忧

By加布里埃尔博塔

10月 2023日，XNUMX
太阳耀斑喷发引发人们对潜在太阳风暴的担忧

最近太阳黑子区域 AR3452 的太阳耀斑爆发引发了人们对太阳风暴可能性的担忧。 虽然过去 10 天内发生的太阳耀斑并未对地球造成任何重大影响，但最近的爆发引起了科学家的注意。

美国宇航局太阳动力学观测站检测到了发生在太阳东缘的火山喷发。 Space Weather Live（一个监测太阳风暴和其他太空天气相关现象的网站）的官方 X 帐户强调了该事件的强度。

由于太阳耀斑的极紫外线辐射，澳大利亚和新西兰发生了轻微的无线电停电。 这种暂时的中断可能影响了无人机飞行员、海员、飞行员和应急人员的通信。

幸运的是，这次喷发发生在太阳东翼的边缘，有可能避免对地球造成任何直接影响。 然而，与喷发相关的任何日冕物质抛射（CME）的确切轨迹仍有待确定。 太阳风暴预测模型将提供预测并确定地球是否会受到任何影响。

太阳耀斑的强度表明，即使太阳风暴确实发生，也可能只是一个小事件。 然而，在获得更多信息之前，密切监视局势非常重要。

美国国家航空航天局 (NASA) 和美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 等各种航天机构都在密切监视太阳的活动。 NOAA 的 DSCOVR 卫星在跟踪和测量太阳及其大气的不同方面发挥着重要作用。 然后，空间天气预报中心对这些数据进行分析，以提供预报和预测。

总之，虽然最近的太阳耀斑爆发引发了人们对潜在太阳风暴的担忧，但其对地球的影响仍然不确定。 航天机构的持续监测和分析将为了解情况提供有价值的见解。

来源：
– 美国宇航局太阳动力学观测站
– 太空天气直播（官方X帐户）
– NOAA 的 DSCOVR 卫星
– 太空天气预报中心

By 加布里埃尔博塔

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