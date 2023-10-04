2023 年 XNUMX 月必看的天文事件

十月将带来一系列令人惊叹的天体活动，让观星者和天文学爱好者欣喜不已。 从流星雨到行星观测，每个人都能享受到乐趣。 以下是 2023 年 XNUMX 月发生的必看天体事件的完整列表：

天龙座流星雨（8 月 9 日至 XNUMX 日）： 天龙座流星雨虽然历史上较为温和，但在理想条件下每小时会出现 10 颗流星。 天空观测者可以在 8 月 9 日晚上到 XNUMX 月 XNUMX 日清晨从西北方向观看这一现象。为了增强体验，我们鼓励爱好者找到一个黑暗的天空位置，例如国家公园，以获得最佳观看效果。 月亮与金星相遇（10 月 XNUMX 日）： 天空中第三亮的天体金星将于 10 月 11 日和 XNUMX 日与月亮一起出现在东方天空。观察者可以在月球附近发现金星，在这两个晚上都可以在金星旁边看到闪闪发光的轩辕十四。 日环食（14 月 XNUMX 日）： 本月最受期待的日环食将于 14 月 11 日的日全食路径上吸引天文观测者。这种绰号为“火环”的非同寻常的现象在美国部分地区都可以看到，包括加利福尼亚州、内华达州、新墨西哥州、亚利桑那州、科罗拉多州、犹他州和德克萨斯州。 日食爱好者们正准备见证美东时间上午 XNUMX 点左右开始的日食，因此住宿需求量很大。 对于那些在路径之外的人来说，日偏食仍然会带来令人惊叹的景象，或者，美国宇航局将为在线观众提供直播。 猎户座流星雨（21 月 22 日至 XNUMX 日）： 21 月 22 日至 XNUMX 日，猎户座流星雨将在夜空中增光添彩，并在午夜和黎明之间达到顶峰，准备好观赏星空吧。 这些源自哈雷彗星的流星以其快速运动让观察者眼花缭乱。 尽管月亮的亮度可能会影响能见度，但前往黑暗的天空公园还是值得一睹这一壮观事件的。 金星达到最大大距（23 月 XNUMX 日）： 23月7日，距太阳第二远的行星金星将达到最大距角，使其成为一年中观察这个充满活力的天体的最佳时间之一。 东部时间晚上 XNUMX 点左右，金星将距离太阳最远，为天空爱好者提供了惊叹其美丽的绝佳机会。

这些事件提醒着人们宇宙的奇妙，也为人们提供了欣赏宇宙之美的机会。 因此，带上您的望远镜，找一个舒适的地方来欣赏这些令人惊叹的宇宙奇观。 观星快乐！

来源：

– 印度斯坦时报