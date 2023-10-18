被机器人分散注意力：工作场所“社交偷懒”的证据

根据柏林工业大学研究人员进行的一项研究，人们在与机器人一起工作时往往会变得不那么专注于自己的任务。 这种现象被称为“社交偷懒”，指的是如果团队成员相信其他人会弥补他们生产力的不足，他们就会付出更少的努力。

该研究表明，人们开始将机器人视为团队的一部分。 当他们看到机器人或其他同事表现良好时，或者如果他们觉得自己的贡献不会受到重视，员工往往会采取更轻松的工作方式。 该研究的第一作者 Dietlind Helene Cymek 将团队合作描述为喜忧参半。 虽然它可以激励个人表现更好，但当个人贡献被忽视时，它也会导致个人成就感减弱。

为了验证他们的假设，研究人员要求一组工作人员评估各种任务的质量。 一半的参与者被告知任务是由一个名叫 Panda 的机器人完成的，尽管他们没有与机器人进行实际协作。 工人们看到并听到了机器人在他们的环境中运行。

研究人员在检查电路板错误时监控了工人的活动。 最初，使用 Panda 工作的小组和不使用机器人工作的小组在检查电路板方面花费的时间和精力似乎没有统计差异。 然而，在分析错误率后，研究人员发现，在观察机器人成功标记大量错误后，与 Panda 合作的人员发现的缺陷较少。 这表明，一旦人们认为机器人同事可靠，他们就会变得不那么积极参与。

尽管参与者认为他们对自己的任务给予了同等的关注，但研究人员得出的结论是，他们在潜意识中开始依赖 Panda 的表现。 该研究的资深作者 Linda Onnasch 博士解释说，虽然追踪一个人正在看哪里是可能的，但确定视觉信息是否在心理层面得到充分处理却更具挑战性。

这项研究为机器人对工作场所团队合作动力和个人生产力的影响提供了宝贵的见解。 它强调需要在从协作努力中受益和确保个人贡献得到充分认可和重视之间找到平衡。

来源：

– 柏林工业大学研究人员的研究发表在《机器人和人工智能前沿》上。