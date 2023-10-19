太阳科学家在了解太阳神秘的外部大气方面取得进展

太阳科学家在解决长期存在的谜团方面取得了重大进展，即为什么太阳的外层大气（即日冕）比其下面的层要热得多。 一个国际科学家小组利用夏威夷的丹尼尔·K·井上太阳望远镜 (DKIST)，对太阳磁场进行了前所未有的详细观察。 他们在太阳低层大气（色球层）的磁场中发现了复杂的蛇状能量模式，这可能将能量驱动到太阳大气层的外层。

这项研究使科学家们距离了解赋予我们生命的恒星太阳又近了一步。 日冕的极高温度高达 1.8 万华氏度，几十年来一直困扰着研究人员。 根据恒星模型，靠近发生核聚变的恒星核心，温度应该会升高。 然而，日冕的温度与这一预期相矛盾，表明存在一种未知的机制来加热外部大气。

研究小组观察到的蛇状磁现象有可能解释这个谜团。 了解磁场几何形状对于理解驱动太阳大气中等离子体动力学的能量现象至关重要。 这些现象最终导致太阳等离子体被加热到数百万度的温度。

之前解决日冕加热问题的尝试主要集中在太阳活动区域，例如太阳黑子。 然而，最近的研究调查了太阳表面被称为颗粒的对流细胞覆盖的较安静区域。 这些区域表现出较弱但更动态的磁场。 研究小组观察到了更复杂的底层磁场模式，其方向呈蛇形变化。

这些小规模磁场变化的复杂性表明，能量是通过称为磁重联的过程释放的，当相反的磁场相互作用并释放有助于大气加热的能量时就会发生这种情况。 研究人员使用世界上最强大的太阳光学望远镜揭示了这些复杂的磁场方向，使我们更进一步了解这一重要的太阳研究难题。

这项研究的结果发表在《天体物理学杂志快报》上。

来源：

– 谢菲尔德大学

——《天体物理学杂志快报》