蛇掐住入侵鱼类：对食鱼蛇和入侵物种研究的启示

法国的一位爬行动物学家最近遇到了一起引人注目的事件，一条蛇试图吃掉一条和自己头一样大的鱼。 法国非营利性鸟类保护联盟的爬行动物学家尼古拉斯·富恩托（Nicolas Fuento）在法国东南部卡尔塞斯湖（Lac de Carcès）观察到一条蝰蛇正在努力吃掉一种入侵鱼类。 这次遭遇促使人们呼吁进一步研究食鱼蛇与入侵物种之间的关系。

富恩托最初以为这条蛇只是想吃鱼，但很快意识到这条蛇是被食道里的鱼噎住了。 为了拯救这条蛇，富恩托轻轻地将鱼推回蛇的嘴里，以除去它的刺。 当鱼被成功取出后，蛇似乎毫发无伤并溜走了。

已确定的鱼类是红鹀，一种原产于欧洲和亚洲部分地区的小型淡水鱼。 然而，红颈鹬已被引入包括法国在内的多个地区，在那里它们被认为是入侵物种。 它们坚韧而多刺的背鳍使掠食者难以捕食。

蝰蛇主要以鱼类为食，在某些地区，它们的栖息地与蝰蛇的栖息地重叠。 地中海湿地中蝰蛇数量稀少且数量不断减少，入侵性蝰蛇的存在对当地蛇类种群构成了潜在威胁。 此前的事件表明，欧洲的食鱼蛇，包括蝰蛇，在食用入侵鱼类后死亡。

虽然入侵鱼类对蛇的影响尚未得到研究，但该案例凸显了需要进一步研究入侵物种造成的潜在威胁。 了解食鱼蛇和入侵鱼类之间的关系有助于保护工作和保护本地蛇种群。

来源：

– 爬行动物学笔记。 （2021 年 10 月 XNUMX 日）。 蛇被入侵鱼噎死，呼吁进行研究.

– 生活科学。 （2021 年 22 月 XNUMX 日）。 一条蛇试图吃一条和自己一样大小的鱼，差点被噎住.