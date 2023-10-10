逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

M87 中的超大质量黑洞证实了爱因斯坦的理论

By加布里埃尔博塔

10月 2023日，XNUMX
M87 中的超大质量黑洞证实了爱因斯坦的理论

科学家最近证实，距离约 87 万光年的梅西耶 55 星系中的一个超大质量黑洞正在旋转。 这一发现与阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论相一致，并提供了黑洞旋转的明确证据。

黑洞是太空中具有极强引力的区域，长期以来一直引起科学家和天文学家的兴趣。 通过分析来自各个天文台的图像，研究人员观察了喷流的运动，即从黑洞轴发出的粒子流。 《自然》杂志发表的一项研究详细介绍了这一运动，确定了黑洞的自旋。

出于多种原因，黑洞旋转的发现具有重要意义。 首先，它证实了爱因斯坦的相对论，为其提供了进一步的证据。 其次，它揭示了超大质量黑洞的行为及其与周围时空结构的相互作用。

这个旋转黑洞的巨大尺寸导致了一种称为“参考系拖拽”的现象，即它周围的时空结构发生扭曲。 黑洞的自转轴与周围吸积盘的旋转轴之间的不对准导致黑洞喷流的轻微摆动。 研究中精确测量了这种摆动，进一步支持了黑洞自旋的结论。

此前，科学家们只有旋转黑洞的间接证据，但这一发现提供了哈佛-史密森天体物理中心的天文学家伊戈尔·奇林加里安(Igor Chilingaryan)所说的“确凿证据”。 黑洞旋转的确认也引起了人们对彭罗斯过程的关注，这是一种允许从旋转黑洞中提取能量的机制。

除了证实爱因斯坦的理论并提供对超大质量黑洞行为的见解之外，这一发现还具有重要意义，因为它标志着首次成功拍摄此类黑洞。 科学家现在可以进一步研究和了解这些巨大宇宙现象的性质和动态。

来源：
- 福克斯新闻
– 自然（期刊）
– 美国宇航局

By 加布里埃尔博塔

相关帖子

科学

年轮显示极端太阳风暴的证据可能会摧毁当今的文明

10月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚
科学

新发现的120亿年前的地壳板块：本都板块

10月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔
科学

俄罗斯国际空间站上的 Nauka 模块遭遇冷却系统泄漏

10月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚

你错过了

科学

年轮显示极端太阳风暴的证据可能会摧毁当今的文明

10月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

新发现的120亿年前的地壳板块：本都板块

10月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔 0条评论
科学

俄罗斯国际空间站上的 Nauka 模块遭遇冷却系统泄漏

10月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

航海者号探测器：仍在探索宇宙

10月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论