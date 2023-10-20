天文学家探测到最遥远的快速射电爆发，为隐藏宇宙提供洞察

天文学家通过探测有史以来最远的快速射电暴（FRB）取得了突破性的发现。 这种远程宇宙无线电波爆炸被称为 FRB 20220610A，是在距地球 XNUMX 亿光年远的星系中观测到的。 这次爆发持续时间不到一毫秒，也是迄今为止观察到的最强大的爆发之一。

欧洲南方天文台的甚大望远镜（VLT）在确定快速射电暴源星系方面发挥了至关重要的作用。 通过利用 VLT，天文学家能够确定这个星系比任何其他已知的 FRB 源更古老、更远。 它也被认为是一小群合并星系的一部分。

这一发现对于理解宇宙的组成具有重要意义。 目前测量宇宙质量的方法产生了相互矛盾的结果，并对宇宙学的标准模型提出了挑战。 通过使用快速射电暴作为工具，天文学家希望深入了解星系之间存在的“缺失”物质。

快速射电爆发具有探测电离物质的独特能力，即使在几乎空无一物的太空中也是如此。 这使得天文学家能够测量星系之间存在的物质量。 FRB 20220610A 的发现证实了“麦夸特关系”的存在，该关系指出快速射电爆发距离越远，它在星系之间揭示的气体就越扩散。

虽然快速射电爆发的确切原因尚不清楚，但最近的发现证实它们是宇宙中的常见事件。 天文学家认为，研究这些爆发不仅有助于探测星系之间的物质，还有助于更好地了解宇宙的结构。

尽管这一发现代表了目前望远镜能力的极限，但未来的进步提供了更大的可能性。 平方公里阵列天文台目前正在南非和澳大利亚建造两座射电望远镜，它们将能够探测到数千个快速射电暴，包括那些距离更远的射电望远镜。 此外，即将在智利建造的极大望远镜将为天文学家提供研究更远的爆发源星系的能力。

这一重大发现为研究和探索宇宙隐藏的奥秘开辟了新途径。 通过利用快速射电爆发的力量，天文学家准备突破我们理解的界限，揭示宇宙的秘密。

来源：

– 欧洲南方天文台（ESO）

– 甚大望远镜（VLT）

– 联邦科学与工业研究组织 (CSIRO)