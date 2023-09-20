进化史揭示鳄鱼生长缓慢

最近发表在《当代生物学》上的一项题为“鳄鱼茎谱系生长缓慢的起源”的研究揭示了为什么鳄鱼（包括鳄鱼和短吻鳄）与它们现存的近亲鸟类相比生长缓慢。 研究小组调查了200亿年前的鳄鱼祖先（称为鳄形类）的化石骨骼的内部结构，发现它们生长缓慢，与现代鳄鱼相似。

研究人员惊讶地发现，这些古代鳄鱼的骨组织由一种称为平行纤维骨的类型组成，这表明它们的生长速度介于它们快速生长的祖先和今天生长缓慢的鳄鱼之间。 这一发现挑战了人们的普遍看法，即现存鳄鱼生长缓慢与其久坐的半水生生活方式有关。 这些早期的鳄形动物是活跃的、完全的陆生动物，而不是今天存在的庞大的伏击掠食者。

这项研究还包括对新发现的巨型鳄鱼祖先的化石进行检查，该祖先生活在 210 亿年前的南非。 研究人员在高倍显微镜下分析了骨头，以确定死亡年龄、年增长率和骨组织特征。 将新标本与其他已知物种进行比较，他们将其鉴定为非常早期的鳄鱼祖先，可能是包括现代鳄鱼在内的最早的鳄鱼祖先。

研究人员发现，这种巨型物种的生长速度比当时其他大型爬行动物（例如恐龙）慢。 这种缓慢的生长策略在最近进化的鳄形物种中持续存在并进一步减速。 缓慢的生长成为所有已知的鳄鱼形动物的一个特征，这些鳄鱼都是其远古祖先的后裔，这使得它们能够在三叠纪末期的大规模灭绝事件中幸存下来。

另一方面，人们相信恐龙通过快速生长而在大灭绝中幸存下来。 这一事件导致了快速生长的恐龙和缓慢生长的鳄鱼类动物在接下来的时代共存，最终为在它们的现代后代、鸟类和鳄鱼中观察到的生长差异奠定了基础。

该研究的结果表明，鸟类和鳄鱼之间的生长速度差异早在该群体的进化史中就已经存在，尽管它们的共同祖先是一种快速生长的动物。 这项研究有助于我们了解影响不同物种生长模式和进化适应的复杂因素。

来源：

– “鳄鱼茎谱系生长缓慢的起源” – 《当代生物学》

– Jennifer Botha 教授，威特沃特斯兰德大学

– Jonah Choiniere 教授，威特沃特斯兰德大学

– Bailey Weiss，威特沃特斯兰德大学

– Paul Barrett，伦敦自然历史博物馆古生物学优秀教授