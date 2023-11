根据首席医疗官的证词继续调查政府对 Covid-19 大流行的处理方式

By

英国首席医疗官克里斯·惠蒂爵士将于今天为正在进行的 Covid-19 调查提供证据,备受期待。 惠蒂爵士在大流行期间成为该国最知名的人物之一,预计他将在整个周二的时间里深入了解政府处理危机的情况。

惠蒂爵士的证词是在前首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯爵士最近露面之后发表的,他对前首相鲍里斯·约翰逊及其团队的决策过程提出了自己的见解。 瓦兰斯爵士的日记让我们得以一窥这个充满挑战的时期政府的内部运作。

调查负责人哈利特夫人周一表示,约翰逊似乎被向他提供的复杂数据和图表“迷惑”了。 在某些情况下,他难以保留科学信息,导致人们对政府的决策和应对疫情的措施产生质疑。

苏纳克先生于 2020 年 XNUMX 月推出的“外出就餐助人”计划受到批评,旨在为封锁后的餐馆和餐馆提供支持。 惠蒂爵士可能会面临与他之前私人评论相关的问题,他称该计划是“外出就餐以帮助对抗病毒”。 此次调查旨在充分了解此类政府措施的影响和有效性。

随着调查的继续,预计惠蒂爵士的前副手乔纳森·范塔姆爵士也将在本周晚些时候提供证据。 这些关键人物的证词揭示了政府的决策过程和采取的行动,有助于全面了解英国处理 Covid-19 大流行的情况。

-

常见问题

什么是 Covid-19 调查?

Covid-19 调查是对英国政府处理 Covid-19 大流行的调查。 它旨在评估决策过程、实施的政策以及对危机的总体反应。

克里斯·惠蒂爵士是谁?

克里斯·惠蒂爵士是英国首席医疗官。 他在就公共卫生事务向政府提供建议方面发挥了突出作用,特别是在 Covid-19 大流行期间。

克里斯·惠蒂爵士作证的目的是什么?

Chris Whitty 爵士的证词预计将有助于深入了解政府处理 Covid-19 大流行的情况。 他可能会被问及关键决策、政策和举措,例如“外出就餐以助人”计划。

什么是“外出就餐助人”计划?

“Eat Out to Help Out”计划是政府于 2020 年 XNUMX 月推出的一项举措,旨在支持封锁后的餐饮和酒店业。 它提供折扣餐食,鼓励人们外出就餐,刺激经济。