新技术可以精确寻址和检测纳米颗粒中的单个稀土离子

科学家们不断寻找最高效、最可靠的量子信息处理平台。 一个主要目标是开发一种系统，不仅可以高精度和高速度执行量子运算，而且可以与量子网络连接。 这将有助于创建强大的量子互联网。 为了实现这一目标，科学家需要一种能够在长寿命物质量子位和光子之间产生纠缠的系统，从而在未来量子网络的不同节点之间实现低损耗和快速的接口。

在 Optica 最近发表的一项研究中，Hugues de Riedmatten 教授领导的 ICFO 研究团队开发了一种新技术来应对这些挑战。 通过利用稀土离子掺杂晶体，研究人员能够创建一个具有有效光与物质相互作用和单离子检测所需特性的系统。 离子被捕获在纳米颗粒内并耦合到纤维微腔。

该团队培育了掺杂铒离子的纳米颗粒，每个纳米颗粒含有大约 1000 个铒离子。 然后将这些纳米粒子放置在镜子上并冷却至 6 开尔文左右。 通过将光纤上制造的曲面镜与纳米颗粒对齐，形成空腔。 研究人员能够使用这种装置精确定位和检测纳米粒子内的单个稀土离子。

使用纳米粒子的优点在于，它们的体积减小，可以实现高密度的离子，同时保持离子之间的平均物理距离较小。 这确保了离子的频率足够不同以完全可区分，从而能够对单个离子进行寻址。 研究人员证明，可以在纳米粒子内发现相互作用的离子群，使其成为小型量子信息处理系统的潜在候选者。

这一发展为量子器件的制造以及量子计算和通信技术的进步开辟了新的可能性。 通过了解和控制纳米颗粒内的单个稀土离子，科学家可以开辟处理量子信息和构建更高效的量子网络的新途径。

常见问题解答

1.什么是量子位？

量子位是量子信息的基本构建块。 它们可以是物理系统，例如超导电路、捕获的原子或固体中的缺陷，使用不同的状态编码量子信息。

2. 量子比特如何相互作用？

量子位可以通过各种方法相互交互，例如取决于量子位状态的电场或磁场。 这些相互作用对于执行量子操作和在量子位之间产生纠缠至关重要。

3.什么是稀土离子掺杂晶体？

稀土离子掺杂晶体是含有稀土元素组离子的固态材料。 这些晶体具有独特的性质，例如长相干时间和不同的基态，使它们适合光与物质相互作用和量子信息编码。

4.新技术如何发挥作用？

这项新技术涉及生长掺杂稀土离子的纳米颗粒并将它们放置在镜子上。 通过将光纤上的曲面镜与纳米颗粒对齐，形成空腔。 这种设置可以精确寻址和检测纳米颗粒内的单个稀土离子，从而促进有效的光与物质相互作用。

5. 这项技术的潜在应用是什么？

这项技术为量子设备的制造以及量子计算和通信技术的进步开辟了可能性。 通过了解和控制纳米颗粒内的单个稀土离子，科学家可以探索处理量子信息和构建更高效的量子网络的新途径。

（资源： 国际财务组织)