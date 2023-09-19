人口增长威胁生物多样性和生态系统

在一本关于人工智能未来的书中，麻省理工学院教授马克斯·泰格马克提出了一个反乌托邦的场景，其中机器如果无法准确理解并符合人类利益，就会采取对人类有害的目标。 虽然这似乎有些牵强，但我们自己的物种通过人类智慧的迅速扩展，对地球和其他生物产生了深远的影响。

人类曾经面临着只剩下几千人的关键时刻，现在却占地球上所有哺乳动物的 36%。 另外 60% 是牛等动物，它们是为人类消费而饲养的。 只有4%是野生动物。 我们的进步导致其他动物生存的空间减少，导致第六次大规模灭绝，这是第一次由单一物种引起的灭绝。 这一灭绝事件不仅限于单个物种，而且影响了进化树的整个分支，属的消失速度比过去 35 万年快了 65 倍。

研究人员发现，至少三分之一的已知脊椎动物正在经历种群数量下降，并被限制在较小的生态系统中。 例如，10世纪初，大象的数量一度达到20万头，但如今数量已不足XNUMX万头，许多国家已不再饲养这些巨大的生物。

整个属的消失不仅会破坏生态系统，还会影响人类的健康和福祉。 某些地区大型捕食者的消失导致白尾鹿和老鼠的数量增加，这些动物是传播莱姆病的蜱虫的宿主。 此外，自然资源的过度开发和生物多样性的破坏导致疾病在动物和人类之间传播，正如 Covid-19 大流行所体现的那样。

保护生物多样性并投资保护生物多样性最高的热带森林，对于缓解生态系统崩溃至关重要。 为了防止进一步的破坏，必须采取紧急行动并进行大量投资。 如果我们继续沿着目前的道路前进，后果可能比我们想象的更加灾难性。

资料来源：Max Tegmark 关于人工智能的书，发表在 PNAS、国际自然保护联盟数据库中的研究