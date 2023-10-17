太空时代在地球平流层留下了印记

平流层是地球上最偏远的部分之一，正在受到人类太空活动的影响。 研究人员在大气中的气溶胶中发现了大量金属，这很可能是由于发射和返回地球的航天器和卫星数量不断增加造成的。 这些金属正在改变大气化学，这可能对气候、臭氧层和地球的宜居性产生潜在影响。

包括 Dan Cziczo 和 Dan Murphy 在内的科学家团队使用研究飞机上附带的专用工具进行了研究。 他们在气溶胶样本中发现了 20 多种元素，包括锂、铝、铜和铅，这些元素与航天器合金中使用的比例相匹配。 航天器再入时产生的这些金属的质量超过了天然宇宙尘埃中发现的含量。 此外，近 10% 有助于保护臭氧层的大硫酸颗粒含有铝和其他航天器金属。

据估计，到 50,000 年，可能会有多达 2030 颗卫星进入轨道。这意味着，未来几十年内，平流层硫酸颗粒中多达一半可能含有再入时产生的金属。 对地球大气层、臭氧层和生命本身的潜在影响仍未完全了解。

研究平流层具有挑战性，因为它是大气层中原始而稳定的区域，人类甚至高空飞行都很少进入。 然而，通过美国宇航局的机载科学计划，研究人员能够从阿拉斯加距地面 11.8 英里（19 公里）的高度收集空气样本。 使用仪器来确保收集最新鲜和未受干扰的空气样本。

平流层通过臭氧层在保护地球及其上的所有生命方面发挥着至关重要的作用。 该层充当全球屏障，抵御有害的紫外线辐射。 过去几十年来，在受到氯氟烃威胁后，人们努力修复和补充臭氧层。 然而，航天器发射和返回过程中金属的不断增加可能会带来新的挑战。

用于将卫星和航天器送入轨道的火箭会留下金属痕迹，类似于海洋中船只留下的尾迹。 这些金属有助于平流层中气溶胶颗粒的形成。 虽然陨石多年来一直在大气层中坠落，但火箭中的金属质量可与陨石相媲美。 人类占领和太空飞行对地球大气层的影响是一个需要进一步调查的重大问题。

了解平流层发生的变化对于保护地球和确保其持续适宜居住至关重要。 奇佐、墨菲及其团队进行的研究揭示了人类在太空中的活动对地球大气层和臭氧层微妙平衡的潜在影响。

来源：

– 普渡大学：研究人员发现太空时代的环境问题正在渗透到地球的平流层