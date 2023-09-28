帝企鹅可能比以前想象的更能适应气候变化

来自法国、塔斯马尼亚、加拿大、美国和澳大利亚的一个环境科学家小组进行了一项研究，表明帝企鹅可能比之前认为的更能适应气候变化。 这项研究发表在《科学进展》杂志上，根据高分辨率卫星图像显示，帝企鹅能够生活在各种栖息地。

此前的研究表明，随着气候变化，海冰水平正在下降，帝企鹅的繁殖习性对它们构成了重大风险。 这些企鹅将卵产在冰架上，以保护它们免受捕食者的侵害。 然而，随着冰架水平下降，人们担心企鹅将失去安全的繁殖地。 国际自然保护联盟 (IUCN) 警告称，到本世纪末，帝企鹅数量可能会减少 80%。

最近的研究通过分析南极洲及其周边地区的卫星图像，重新评估了帝企鹅的栖息地。 研究人员发现帝企鹅能够在多种栖息地繁殖，而不仅仅是在海冰上。 他们还观察到根据栖息地特征对企鹅群落进行地理划分，这表明了企鹅的适应性。 然而，从图像中尚不清楚这种行为是否是新的，或者企鹅是否总是适应不同的繁殖地点。

虽然研究表明帝企鹅短期内可能不会像之前想象的那样濒临灭绝，但长期前景尚不确定。 其他因素，例如海水变暖、猎物减少以及接触微塑料等人为污染，仍然可能对它们的生存构成重大威胁。

需要进一步的研究来充分了解气候变化和其他环境因素对帝企鹅的影响。 尽管如此，这项研究还是带来了希望，即这些标志性生物可能具有一定的适应能力，能够在面对气候变化时适应新的条件。

Sumber:

Sara Labrousse 等人，住在哪里？ 陆地海冰塑造了南极洲周围帝企鹅的栖息地，《科学进展》（2023 年）。 DOI：10.1126/sciadv.adg8340