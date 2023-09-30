了解 Epsilon Eridani 的射电发射

最接近的类太阳恒星之一，epsilon Eridani (eps Eri)，由于其与太阳的距离、活动性和相似性而成为密切观测的焦点。 先前使用电磁波谱不同部分的研究揭示了与 eps Eri 相关的各种现象，例如磁周期、碎片盘、耀斑和强磁场。 在最近的一项研究中，研究人员利用射电观测来进一步研究这颗恒星。

该研究的作者使用 Karl Jansky 甚大阵列 (VLA)（一组具有高空间分辨率的射电天线）来观测 10 GHz 和 33 GHz 频率下的 eps Eri。 他们发现了无线电波长的突发发射，表明恒星活动的变化。 研究人员发现，eps Eri 在 20 分钟的长爆发期间表现出通量密度的增加。

为了确定信号的发射机制，作者考虑了偏振、亮温和光谱指数等因素。 他们发现发射没有表现出明显的偏振，表明发射是不相干的。 计算出的亮度温度异常高，表明非热发射。 不幸的是，由于信号微弱，无法确定光谱指数。

基于这些发现，研究人员将可能的发射机制缩小到来自磁场加速电子的回旋同步辐射或同步辐射。 他们提出，eps 瀛里星风的冲击，类似于太阳耀斑驱动的冲击，可能是造成发射的原因。 作者开发了一个模型，成功匹配了观测到的爆发光曲线，支持了冲击非热辐射的假设。

尽管无法确定确切的发射机制，但这项研究强调了持续观测 eps Eri 和类似恒星的重要性。 望远镜的未来进步，例如下一代 VLA，将更好地描述这些恒星的发射。 了解 eps Eri 射电发射的复杂性将有助于我们了解类太阳恒星中发生的各种现象。

资料来源：Rodriguez, LF 等人。 （2021）。 了解波江座 epsilon 的无线电发射。 天文学和天体物理学，已提交。