在尼安德特人身上发现的古代人类 DNA 可以追溯到 250,000 万年前

一项开创性的研究表明，人类与尼安德特人的杂交发生的时间比之前认为的要早得多。 人们普遍认为，智人祖先和尼安德特人之间的杂交始于大约 75,000 年前非洲大规模迁徙之后。 然而，宾夕法尼亚大学佩雷​​尔曼医学院遗传学家进行的新研究表明，早期人类 DNA 在大约 250,000 万年前流入尼安德特人，远早于预期的迁徙。

研究发现，当人类从非洲迁徙到欧亚大陆时，尼安德特人的基因组中就已经携带了人类 DNA 片段。 尼安德特人与早期人类的相遇很可能发生在 250,000 万年前，因为没有尼安德特人曾生活在撒哈拉以南非洲的记录。 这项发表在《当代生物学》杂志上的研究提供了古代现代人类和尼安德特人之间杂交的证据。

在这项研究之前，人们假设尼安德特人的 DNA 在最近一次人类迁徙到欧亚大陆之前一直没有受到影响。 然而，研究表明，大约 250,000% 的尼安德特人 DNA 是从大约 250,000 万年前的早期现代人类遗传而来的。 这种遗传物质起源于270,000万至XNUMX万年前离开非洲的人类。

结果表明，一群与当今所有人类有遗传关系的早期人类与尼安德特人进行了杂交。 尽管尚不清楚这些人类中有多少人迁移到了欧亚大陆，但他们在尼安德特人的表亲身上留下了明显的遗传标记。 尽管他们进行了杂交，但这些早期人类祖先并没有生存下来，因为在欧洲或亚洲没有发现一百万年前的人类骨骼遗骸。

该研究涉及对生活在撒哈拉以南非洲的现代土著人的完全测序基因组进行分析。 它建立在之前“千基因组计划”下进行的研究的基础上，该计划旨在对全球遗传多样性进行分类。 研究小组收集了 1,000 个不同撒哈拉以南非洲人群的 180 个人的数据，以调查该地区尼安德特人样 DNA 的流行情况。

研究人员考虑了各种情况来解释撒哈拉以南非洲人中存在类尼安德特人的 DNA。 最终，他们找到了支持这一假设的证据，即这种遗传物质起源于早期现代人类，后来传递给了尼安德特人。 对生活在 120,000 万年前的尼安德特人样本的分析显示，其遗传物质与撒哈拉以南非洲人的遗传物质相匹配。 这种材料来自已知从智人遗传而来的基因组部分，证明人类 DNA 早在预期的迁徙之前就已经转移到了尼安德特人身上。

该研究强调了将不同人群纳入遗传和基因组研究的重要性。 它揭示了我们与尼安德特人杂交的复杂历史，并强调了进一步研究我们古代祖先的必要性。

来源：

– 宾夕法尼亚大学佩雷​​尔曼医学院

– 当前的生物学杂志