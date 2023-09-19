构造板块的变化影响地球上的生物多样性

最近的一项研究发现地球构造板块的运动与海洋物种多样性之间存在联系。 研究表明，改变岩石圈的过程（包括板块运动）会影响海平面，从而影响生命繁盛的浅海环境的可用性。

构造板块是覆盖整个地球的地球上地幔和地壳的大部分。 它们不断运动，导致地球火山活动、山脉形成和海沟形成。 这项研究由索邦大学的地质学家 Slah Boulila 领导，探讨了多样性和生物多样性为何存在循环的问题。

研究人员分析了地质和海洋数据集以及海洋生物多样性数据，以研究海洋生物多样性周期与构造板块过程的一致性。 通过比较 18,000 多个海洋岩石样本和古生物学数据库中的近 32,000 个属，他们发现了海洋生物多样性的 36 万年循环，这些循环与海底生产和俯冲的变化相关。

当构造板块分开时，薄薄的洋壳就会形成，而当一个板块在俯冲过程中被推到另一个板块下方时，海平面就会下降。 海平面的变化改变了海洋物种的可用栖息地，导致生物多样性的变化。 高海平面导致旱地被淹没和浅海区域加深，促进海洋生物的繁殖。 相反，低海平面会减少海洋生物的可用空间。

虽然构造板块变化与生物多样性之间存在联系的想法并不新鲜，但这项研究通过利用更大的数据集提供了进一步的验证。 这些发现支持了环境变化与进化和灭绝事件有关的假设。 然而，该研究并没有明确回答为什么会出现这些周期，这成为一个悬而未决的问题。

此外，研究人员之间关于板块构造的周期性性质仍然存在争论，一些人认为它是不规则的而不是周期性的。 尽管如此，这项研究提供了越来越多的证据，强调环境变化、进化和灭绝之间的相互作用。

总之，该研究证明了构造板块的变化如何通过影响海平面和海洋物种栖息地的可用性来影响生物多样性。 了解这些联系可以为了解地球物种多样化和灭绝事件的历史提供宝贵的见解。

资料来源：Beurteaux, D. (2023)，构造板块的变化改变了生物多样性，Eos，104。