贝壳星系 NGC 3923：银河洋葱揭晓

托洛洛山美洲天文台的暗能量相机 (DECam) 捕捉到了壳星系 NGC 3923 的令人惊叹的图像。NGC 70 距地球约 3923 万光年，由银河晕内的层状环组成，因此赢得了它壳层星系的分类。 壳状星系约占所有椭圆星系的 10%，另外两种主要类型是螺旋星系和不规则星系。

NGC 3923 的结构被认为是通过星系合并形成的，其中较大的星系吸收并剥离了较小星系中的恒星。 然后这些恒星与较大星系的光晕合并，形成同心壳。 虽然DECam图像只显示了一些贝壳，但根据之前的研究，估计NGC 3923可能有二十多个贝壳，甚至可能多达42个。

NGC 3923被发现比我们的银河系大大约50%，其外壳是所有已知外壳星系中最大的。 除了贝壳之外，图像还揭示了围绕星系团 PLCK G287.0+32.9 的大型引力透镜。 引力透镜是太空中具有强引力场的物体，可以使穿过它们的光线弯曲，使天文学家能够放大和研究遥远的物体。

引力透镜在宇宙古代光的研究中起着至关重要的作用。 通过将光线弯曲成弧形，甚至形成爱因斯坦环，引力透镜为天文学家提供了对宇宙早期阶段的宝贵见解。 事实上，已知最古老的恒星（估计约有 12.9 亿年的历史）的发现是通过引力透镜的观测而成为可能的。

NGC 3923 的全尺寸图像展示了我们宇宙的浩瀚和复杂性，无数的光点照亮了场景。 它提醒人们宇宙的巨大规模和美丽，同时也为科学家进一步了解宇宙的奥秘提供了宝贵的数据。

来源：

– 天文学与天体物理学

– 黑色实验室