彻底改变纺织品：可编程纤维提供动态变形

想象一下，一件夹克可以适应不断变化的天气条件，随着温度下降，动态改变其形状以提供最佳的隔热效果。 由于麻省理工学院研究人员的突破性发展，这一未来概念可能很快就会成为现实。 FibeRobo 是一种可编程驱动纤维，通过使织物能够根据温度波动改变形状，有可能彻底改变纺织行业。

与功能有限且难以融入纺织品的现有变形纤维不同，FibeRobo 提供了一种多功能且经济高效的解决方案。 当温度升高时，光纤会收缩，当温度降低时，光纤会自行反转，无需嵌入传感器或硬件。 这种创新材料可以无缝集成到纺织制造工艺中，例如机织、针织和刺绣，使其适用于广泛的应用。

最令人兴奋的可能性之一是创建有助于术后恢复的可编程压力服。 通过将 FibeRobo 与导电线（电流通过时充当加热元件）相结合，这些服装不仅可以提供压缩作用，还可以根据数字信息（例如心率传感器的数据）调整其形状。

“这项研究开辟了纺织行业的新领域。 纺织品一直是我们生活的重要组成部分，但它们一直是被动且反应迟钝的。 FibeRobo 为织物带来了急需的适应性和响应能力，”主要作者 Jack Forman 说道。

FibeRobo 的开发是通过使用液晶弹性体 (LCE) 实现的，液晶弹性体是一种在加热时表现出独特性能的材料。 研究人员合成了 LCE 纤维，它可以根据温度变化而无声地驱动并显着改变形状。 通过仔细控制 LCE 材料的成分，他们能够制造出在对皮肤安全的温度下起作用的纤维，使其适合用于可穿戴织物。

尽管 LCE 光纤的制造过程可能具有挑战性，但麻省理工学院的研究人员已经开发出一种克服这些障碍的机器。 该机器采用 3D 打印和激光切割部件制造，可高效、精确地制造 FibeRobo 光纤。

总体而言，这项突破性的研究通过创造适应性强、反应灵敏的织物，在改变纺织行业方面具有巨大的潜力。 从智能服装到先进的医疗服装，FibeRobo 可以彻底改变我们与纺织品互动并从中受益的方式。

常见问题

问：FibeRobo 是什么？

答：FibeRobo 是一种由麻省理工学院研究人员开发的可编程驱动光纤，可以根据温度变化而改变形状。

问：FibeRobo 与其他变形纤维有何不同？

答：FibeRobo 提供了更强大的功能，可以无缝集成到纺织品中，并且不需要嵌入式传感器或硬件。

问：FibeRobo 的潜在应用有哪些？

答：FibeRobo 可用于制造可编程压缩服装、智能服装以及其他能够适应各种需求和条件的面料。

问：FibeRobo 是如何制造的？

答：制造过程涉及液晶弹性体 (LCE) 纤维的合成，然后使用标准制造技术将其融入纺织品中。

问：FibeRobo 适合可穿戴面料吗？

答：是的，FibeRobo 设计为在皮肤安全温度下启动，使其适合集成到可穿戴织物中。