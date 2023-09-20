新研究发现遮荫有助于防止珊瑚白化

澳大利亚南十字星大学最近进行的一项研究发现了防止珊瑚白化的潜在解决方案：遮荫。 由于水温上升，珊瑚白化已成为全球范围内的流行病，对包括著名的大堡礁在内的珊瑚礁造成了严重破坏。

该研究的主要作者 Peter Butcherine 表示，大堡礁正面临气候变化的迫在眉睫的威胁，自 2016 年以来已经经历了四次大规模白化事件。由于厄尔尼诺现象和更高的温度，即将到来的 2023-24 年夏季将带来更高的风险。水温。 再加上气候变化的未来后果，例如更频繁的海洋热浪和风暴，对珊瑚礁构成了重大危险。

虽然减少气候变化的努力至关重要，但它们已不足以保护大堡礁。 因此，珊瑚礁恢复和适应计划（RRAP）的冷却和遮阳子计划的研究人员集中精力研究遮阳珊瑚礁对抗白化的有效性。

该研究取得了积极的结果，表明即使一天中的一部分时间进行部分遮荫也可以有效减轻白化现象。 研究发现，在正午前后减少 30% 的阳光照射四个小时，可以减缓浅层热应激珊瑚白化的发生。

这些发现为各种人类干预措施帮助珊瑚生态系统提供了可能性。 遮阳布等人造覆盖物是一种潜在的解决方案，但需要进一步研究以了解其间接影响。 另一个有前途的选择是使用人造雾系统，它可以在不影响珊瑚生态系统的情况下提供遮荫。 然而，在现场扩大部署之前，还需要进行额外的研究和开发。

该研究强调了保护珊瑚礁创新方法的重要性以及采取行动保护这些重要生态系统的迫切需要。

定义：

– 珊瑚白化：珊瑚驱逐其组织中的共生藻类的过程，这是由高水温等环境压力引起的。

– 大堡礁：世界上最大的珊瑚礁系统，位于澳大利亚昆士兰州海岸附近。

– 遮荫：通过提供遮盖或使用人工方法减少到达珊瑚的阳光量。

– 厄尔尼诺现象：以太平洋变暖为特征的气候模式，可能对全球天气模式产生重大影响。

– 海洋热浪：海洋中水温异常温暖的时期。

– 气候变化：由人类活动，特别是温室气体排放引起的温度和天气模式的长期变化。

来源：

– 澳大利亚南十字星大学在《海洋科学前沿》上发表的研究

——澳大利亚南十字星大学研究员 Peter Butcherine 在接受《新闻周刊》采访时引述