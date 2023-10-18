研究发现步行和打高尔夫球可改善老年人的认知功能

东芬兰大学的研究人员最近进行的一项研究发现，参加散步或打高尔夫球等活动可以改善老年人的认知功能。 研究还表明，越野行走（一种使用手杖进行全身行走的方式）也能带来同样的好处。

该研究涉及 25 名 65 岁及以上的健康高尔夫球手，他们在现实环境中参加了三轮激烈的有氧运动——高尔夫、散步和越野行走。 参与者在练习过程中保持了一贯的轻快节奏。 使用测量注意力、处理速度和任务切换能力的测试来评估认知功能。 还收集了血液样本来测量两种化学物质的水平，即神经营养因子 (BDNF) 和组织蛋白酶 B (CTSB)，这被认为反映了运动对大脑的益处。

研究结果表明，步行和打高尔夫球都对认知功能产生积极影响，尤其是注意力和处理速度等较低的认知功能。 然而，没有观察到对 BDNF 和 CTSB 水平的显着影响。 这两种类型的步行，无论是常规步行还是北欧步行，都与增强执行功能有关，这对于计划、组织和保持专注至关重要。

这些发现强调了进行适合年龄的有氧运动（例如散步、打高尔夫球和越野行走）对于维持和改善老年人认知功能的重要性。 先前的研究还表明，运动可能是预防认知能力下降的潜在策略。

该研究是与英国爱丁堡大学和瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员合作进行的。 研究结果发表在《BMJ 开放运动与运动医学》十月号上。

有关越野行走的更多信息，您可以访问关节炎基金会网站。

来源：

– 东芬兰大学，新闻稿，16 年 2023 月 XNUMX 日