凯克宇宙网成像仪揭示了宇宙网的巨大结构

一段时间以来，天文学家已经意识到宇宙网（一种连接星系的巨大结构）的存在。 然而，最完整的视图现在已经由位于夏威夷凯克天文台的凯克宇宙网络成像仪（KCWI）提供了。 KCWI 专门设计用于检测莱曼-α 发射，即氢的光谱吸收线。 通过观察中性氢中的电子跃迁，天文学家可以有效地观察连接星系的广泛的氢丝网络。

宇宙网类似于一个巨大而复杂的网，由通过气体细丝互连的星系组成。 这些细丝被称为星际介质，充当静脉和动脉系统，将气体从一个区域输送到另一个区域。 宇宙网的规模和复杂性难以理解，但通过 KCWI 等强大的仪器，天文学家可以更好地了解其结构。

KCWI 是对其前身 CWI 的改进，CWI 曾在 2015 年的一项研究中使用，该研究揭示了氢气传输网络的证据。 与 CWI 不同，KCWI 可以观察宇宙网中存在的寒冷和黑暗气体。 通过减去天空不同区域的背景光，KCWI 允许天文学家过滤掉宇宙网的结构。

KCWI 的观测结果影响了我们对星系形成、演化和暗物质的理解。 氢在宇宙中的运动提供了对星系如何形成和演化的见解。 此外，对构成宇宙物质大部分的暗物质的研究与我们对宇宙网的理解密切相关。

总之，凯克宇宙网成像仪通过提供更全面的宇宙网结构视图，正在推进我们对宇宙网的了解。 观察莱曼-α发射并过滤出宇宙网结构的能力使天文学家能够研究氢的运动及其在星系形成和暗物质中的作用。 通过技术的进步和对连接星系的庞大网络的了解，科学家们正在揭开宇宙的奥秘。

来源：

– “与宇宙结构相关的广泛漫射莱曼-α 发射” – Martin 等人，《自然天文学》

– 加州理工学院光学天文台