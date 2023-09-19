海王星冲分：何时以及如何观察冰巨星

海王星是距离太阳第八颗行星，也是太阳系中最遥远的行星，将于 19 月 XNUMX 日星期二冲分。 这意味着它将与太阳和地球成一条直线，而我们的星球位于中心。 作为额外的好处，海王星也将大约在同一时间最接近地球，称为近地点。 这将使这颗遥远的行星在夜空中显得更大、更亮，为观测创造了绝佳的机会。

从纽约市出发，海王星将于美国东部时间下午 6:58 左右从东部升起，并在几个小时后变得可见。 美国东部时间 12 月 51 日星期三中午 20:46 左右，海王星将在天空中的最高点与地平线成 XNUMX 度角。 它将位于双鱼座。

然而，值得注意的是，即使海王星位于近地点，地球和这颗冰巨星仍然相距非常远。 在这次最接近的过程中，海王星距离我们的星球仍约为 2.7 亿英里。 从一些角度来看，地球和火星的平均距离为 140 亿英里。 这意味着火星和地球之间的平均距离几乎是地球和海王星之间的20倍。

由于距离遥远，海王星在天空中用肉眼是看不见的。 它的宽度为 31,000 英里（50,000 公里），大约是地球大小的四倍，使其成为太阳系中第四大行星。 然而，海王星的可见度需要使用望远镜或优质双筒望远镜以及有利的天气条件。

如果您有兴趣观察海王星或拍摄夜空照片，可以使用各种资源。 Space.com 提供有关天文摄影的最佳望远镜、双筒望远镜、相机和镜头的指南。 如果您成功地拍摄了冲日海王星，您甚至可以将您的图像和详细信息提交给 [电子邮件保护] 有机会与其他太空爱好者分享它们。

总之，海王星的冲日和与地球的接近为观察和研究这个遥远的冰巨星提供了绝佳的机会。 通过使用适当的设备并找到合适的位置，天空观测者可以惊叹于太阳系的奇观。

来源：

- 在天上

– 太空网