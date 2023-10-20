火星混沌地形的含水层排水揭示了古代泥湖的证据

由行星科学研究所的亚历克西斯·罗德里格斯领导的一个合作小组取得了一项具有里程碑意义的发现，揭示了火星塌陷地层中含水层排水形成的沉积平原的证据，这种沉积平原被称为混沌地形。 研究人员重点关注了 Hydraotes Chaos 内的一个沉积单元，他们将其解释为泥湖的残余物，该泥湖是由可追溯到近 4 亿年前的充气泥岩地层放电形成的。 这个时期恰逢火星表面可能适合居住的时期。 在该地区发现的沉积物可能蕴藏着古代生命的证据。

这项研究题为“探索火星混沌地形中亚马逊河中部含水层沉积爆发残留物的证据”，发表在《自然科学报告》上，是与美国宇航局艾姆斯研究中心、亚利桑那大学、亚利桑那州自治大学的合著者合作完成的。巴塞罗那、蓝色大理石空间科学研究所和佛罗里达大学。

其中一项有趣的发现是 Hydraotes Chaos 中存在泥火山和底辟，它们分布广泛，据信是沉积火山作用的结果。 岩浆没有上升和喷发，而是潮湿的沉积物和盐到达并突破地表，形成土丘和水流。 这些土丘结构仅出现在混乱的地形地面材料上，而不是在台地上，这表明材料成分之间存在联系，而不是由岩浆上升产生的区域拉伸力产生的。

这项研究是了解火星地质历史和潜在宜居性的重要一步。 它强调了调查这些混乱地形的重要性，因为它们可能提供有关这颗红色星球上过去生命潜在存在的线索。 随着火星探索的继续，对含水层排水和沉积构造的进一步研究将有助于解开火星过去的谜团。

来源：

– 行星科学研究所的新闻稿

– 自然科学报告