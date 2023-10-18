火星上古代泥湖的证据为潜在的宜居性提供了线索

行星科学研究所的亚历克西斯·罗德里格斯（Alexis Rodriguez）最近领导的一项研究发现了火星塌陷地层（称为混沌地形）内含水层排水形成沉积平原的证据。 这些发现揭示了数十亿年前火星的潜在宜居性。

研究人员重点关注了 Hydraotes Chaos 内的一个沉积单元，他们认为该单元是由充满气体的泥岩地层放电形成的泥湖的残余物。 据估计，这个泥湖形成于近 4 亿年前，当时火星可能有能力维持生命。 这个泥湖内的沉积物可能蕴藏着火星上过去甚至现在存在生命的证据。

这项研究由来自行星科学研究所、美国宇航局艾姆斯研究中心、亚利桑那大学、巴塞罗那自治大学、蓝色大理石空间科学研究所和佛罗里达大学的科学家们共同努力。 通过研究火星含水层排水，研究小组发现了火星北部低地巨大的洪水通道和广泛的侵蚀。

然而，由于很难区分来自含水层的物质和被洪水河道侵蚀和输送的物质，冒险进入这些北部平原进行采样将具有挑战性。 Hydraotes Chaos 内的沉积平原提供了独特的调查机会，因为它们提供了对古代含水层材料更有针对性的探索。

研究人员的数值模型表明，泥湖的源含水层可能是由泥岩内的相分离形成的，从而形成了数公里宽、数百米深的大型充满水的房间。 这个过程可能是由侵入性火成岩活动触发的。 观察到的混乱地形上的分段沉降表明存在相互连接的房间，这些房间可能是稳定的、充满水的巨大洞穴。

这个古老泥湖的残留物可能含有富含生物分子的含水层材料，这些生物分子已经隐藏在火星地下数十亿年。 美国宇航局艾姆斯正在考虑将这些沉积平原作为寻找生物标志物（特别是脂质）证据的任务的潜在着陆点。 这些生物分子具有很强的抵抗力，可以在火星上存活数十亿年。

除了泥湖之外，该研究还在研究区域内发现了广泛的泥火山和可能的底辟。 这些特征为探索可能适合居住的地下岩石提供了更多机会。 对沉积物进行采样并研究这个古老泥湖的成分可以为了解火星的地质历史以及地球上过去或现在生命的潜力提供有价值的见解。

来源：

科学报告（纸质）

美国航空航天局