南极海冰的消退引起了全球和新西兰的担忧

惠灵顿南极科学平台紧急峰会引发了人们对南极洲发生的惊人变化的严重担忧，特别是去年冬季海冰的大幅减少。 科学平台的两位杰出成员，来自惠灵顿维多利亚大学南极研究中心的尼克·戈尔利奇教授和贝拉·邓肯博士，表达了他们对南极洲海冰减少对包括新西兰在内的国际社会影响的担忧。

最近发表在《通讯地球与环境》上的一篇文章引起了人们对 2023 年 XNUMX 月观测到的南极海冰记录最小值的关注，这表明海洋变暖在推动海冰进入新的低范围状态方面发挥了作用。 这表明控制南极洲海冰覆盖的基本过程可能已经改变。

尼克·戈尔利奇教授表示，气候模型预测，即使在严格的温室气体减排情景下，未来几十年南极海冰也会持续减少。 海冰的减少是一个至关重要的问题，因为它在南极底层水（地球上最重要的洋流之一）的生成中发挥着至关重要的作用。 扰乱其循环会对包括怀拉拉帕地区在内的全球气候产生深远影响。 此外，海冰的减少对帝企鹅构成了重大威胁，因为它们严重依赖海冰进行繁殖。

贝拉·邓肯博士与戈利奇教授有着同样的担忧。 研究南极​​环境的历史记录表明，当前的变化可能会持续下去，从而对当地和全球气候、海平面和生态系统产生重大影响。 今年飓风加布里埃尔造成的破坏就是气候变暖所造成的后果的一个鲜明例子，大气变暖会容纳更多的水，导致降雨量增加。 由于预计将出现更多极端气候事件，应对气候变化的紧急行动变得越来越重要，因为气候科学家正在努力传达情况的紧迫性。

来源：

– 通信地球与环境文章