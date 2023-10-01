颜料浓度和干燥温度对干漆图案的影响

研究人员发现，油漆的干燥方式受到两个因素的影响：油漆中颜料的浓度和干燥的温度。 通过调整这些因素，可以控制干漆的最终外观。

在 ACS 的 Langmuir 上发表的一项研究中，研究人员发现，颜料浓度较低或在较冷的表面上干燥的油漆滴在干燥时通常类似于“煎鸡蛋”。 另一方面，颜料浓度较高或在较高温度下干燥的液滴具有更均匀的外观。 该信息表明，控制颜料浓度和干燥温度可以影响干漆的图案和外观。

油漆的干燥过程受到其复杂成分的影响，其中包括树脂、颜料、添加剂和水等溶剂。 当油漆滴干时，会发生各种化学相互作用，有时会导致不需要的图案或小裂纹。 艺术家和画家在涂漆时通常希望颜料均匀分布在表面上。 然而，目前尚不清楚如何避免在干燥过程中形成图案。

为了研究这一点，研究人员使用与水混合的水性丙烯酸涂料进行了实验。 他们将溶液滴到加热的载玻片上，使液体蒸发。 在此过程中，他们观察到了影响干漆最终外观的三种现象。

首先，液体从热基底向较冷的液滴顶部流动，以及毛细管流引起的向外拉力。 其次，涂料悬浮液的凝胶化增加了粘度并减慢了颜料的移动。 最后，干燥步骤将颜料锁定在载玻片表面上。

研究人员发现，颜料的浓度和载玻片的表面温度都会影响干燥油漆滴的大小、形状和图案。 颜料浓度较低的液滴或放置在较冷的表面上的液滴在中心聚集了彩色分子，形成“煎鸡蛋”的外观。 另一方面，颜料浓度较高或在较高温度下干燥的液滴具有更均匀的图案，整个颜色分布均匀。

为了控制干漆的外观，建议根据所需的最终图案调整颜料浓度和表面温度。

参考文献：“干燥油漆悬浮液滴：从‘煎蛋’到准均质图案”，作者：Stella MM Ramos、Damien Soubeyrand、Rémy Fulcrand 和 Catherine Barentin，14 年 2023 月 10.1021 日，朗缪尔。 DOI：3/acs.langmuir.01605cXNUMX