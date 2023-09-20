研究发现，人类造成生命之树多个分支的损失

一项新的研究警告称，人类活动可能导致第六次大规模灭绝的威胁，指出人类正在导致“生命之树”整个树枝的消失。 这项发表在《美国国家科学院院刊》上的研究是独一无二的，因为它研究了整个属的灭绝，而不仅仅是单个物种的灭绝。

研究人员重点关注脊椎动物物种（不包括鱼类），发现在所研究的 5,400 个属中，有 73 个属在过去 500 年内灭绝，其中大多数在过去两个世纪内消失。 这一灭绝率远高于根据化石记录估计的预期。

栖息地破坏、过度捕捞和狩猎等人类活动被认为是这场灭绝危机的主要原因。 一个属的消失可能会对整个生态系统产生深远的影响。 该研究的合著者杰拉尔多·塞巴洛斯强调了情况的紧迫性，他表示：“我们担心……我们失去东西的速度如此之快，对我们来说，这标志着文明的崩溃。”

尽管所有专家都认为目前的灭绝速度令人震惊，但这是否构成第六次大规模灭绝仍存在争议。 科学家将大规模灭绝定义为短时间内75%的物种消失。 夏威夷大学生物学家罗伯特·考伊认为，使用这个定义，第六次大规模灭绝尚未发生。

然而，该研究发现生命之树的整个树枝都消失了，这凸显了情况的严重性。 这项研究表明迫切需要采取行动保护生物多样性和保护人类的未来。

来源：

– Ceballos, G. 等人。 （2023）。 正在进行的第六次大规模灭绝导致生物灭绝，其标志是脊椎动物数量的减少和减少。 美国国家科学院院刊。

– 20 年 2023 月 XNUMX 日黎明