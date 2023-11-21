新的模拟突破了冰冷的外星大气中太空探索的界限

21 年 2023 月 6 日 – 随着科学家不断突破太空探索的界限，欧洲航天局 (ESA) 的新研究揭示了在天王星和海王星的外星大气层中航行所面临的挑战。 通过在牛津大学的高超音速等离子体 TXNUMX Stalker 隧道进行模拟，欧空局旨在释放未来执行这些神秘冰巨星任务的潜力。

高超音速等离子 T6 Stalker 风洞是欧洲最快的风洞，能够产生每秒超过 20 公里的风流。 这种非凡的速度对于复制航天器在穿过这些遥远行星的恶劣大气层时必须承受的高速条件是必要的。 此外，德国斯图加特大学的高焓流诊断小组 (HEFDiG) 通过采用类似的风洞进行测试，贡献了他们的专业知识。

欧空局空气热动力学工程师路易斯·沃尔波特强调了将探测器送入天王星和海王星大气层时面临的主要挑战。 这些探测器不仅必须承受高压和高温，而且还必须承受独特气体的轰击，包括氢气、氦气和甲烷。

HEFDiG 进行的模拟生动地说明了探测器在进入冰巨星大气层时将经历的恶劣条件。 视频中的模拟探测器承受着外星气体的无情攻击，进一步凸显了对强大的热保护系统和先进工程的需求，以确保关键任务设备的生存。

目前，探测器进入天王星的目标进入速度约为每秒 25 公里。 然而，科学家们只能达到每秒19公里的模拟速度。 为了为未来前往这些遥远行星的任务铺平道路，沃尔波特强调需要升级现有的测试设施，以准确复制天王星和海王星遇到的大气成分和速度。

这项研究标志着解开隐藏在天王星和海王星冰冷大气中的奥秘迈出了关键一步。 随着欧空局不断探索各种可能性，科学家和工程师正在不懈努力，克服重重障碍，使人类能够了解这些迷人的天体。

常见问题

– 什么是高超音速等离子T6 Stalker隧道？

高超音速等离子体 T6 Stalker 风洞是位于牛津大学的欧洲最快的风洞。 它能够产生每秒 20 公里以上的风流，这对于测试航天器在天王星和海王星大气层中航行必须达到的高速至关重要。

– 探索天王星和海王星的主要挑战是什么？

主要挑战包括耐高压和高温，以及暴露于氢气、氦气和甲烷等独特气体。 此外，航天器必须具有高性能热保护系统，以承受长时间进入大气层的影响。

– 为什么模拟对于探索这些行星至关重要？

模拟使科学家能够了解航天器在进入天王星和海王星大气层并航行时将面临的极端条件和挑战。 通过在受控环境中复制这些条件，研究人员可以开发和测试能够成功执行这些冰巨星任务的技术。

– 探测器进入天王星的目标速度是多少？

目前，探测器进入天王星的目标速度约为每秒 25 公里。 然而，科学家们仅实现了每秒19公里的模拟速度，这凸显了技术和测试设施需要进一步进步，以满足未来任务的要求。