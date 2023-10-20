研究人员使用巨型米波射电望远镜研究地球电离层

研究人员利用巨型米波射电望远镜（GMRT）代替传统的卫星观测，在地球电离层研究方面取得了重大突破。 位于低纬度地区的GMRT已被证明在探测和表征电离层扰动方面是有效的。 这项研究让人们更好地了解电离层，这对于提高 GPS 服务的准确性以及研究射电星系具有重要意义。

该研究的主要作者、国家射电天体物理中心的 Sarvesh Mangala 和他的导师印度理工学院印多尔分校的 Abhirup Datta 教授利用 GMRT 成功探测到了多个中等规模的移动电离层扰动 (TID) 和小规模的 TID。 这些干扰是在 235 MHz 和 610 MHz 的频率下观察到的。

该研究揭示了日出期间电离层的意外变化、显着的电离层扰动以及较小规模的结构向同一方向移动。 这一观察结果对之前的研究提出了挑战，并强调了使用 GMRT 等低纬度仪器来有效检测电离层电子密度变化的重要性。

通过改进电离层的知识和模型，这项研究可以带来更好的技术和更准确的导航和通信测量。 GMRT 卓越的灵敏度可以精确测量电离层变化，超越了 GPS 和雷达仪器的能力。

这一突破性的结果为使用 GMRT 进行研究开辟了新途径。 国家射电天体物理中心中心主任亚什万特·古普塔（Yashwant Gupta）表示，这一成果证实了他们对 GMRT 潜力的信念，并强调了这项研究在增进我们对电离层了解方面的重要性。

来源：

– PTI 通讯社

– 地球物理研究快报

– 国家射电天体物理中心