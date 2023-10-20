用于研究地球电离层扰动的巨型米波射电望远镜

研究人员首次利用巨型米波射电望远镜（GMRT）研究地球电离层的扰动。 此前，电离层的观测是使用卫星进行的。 通过增进我们对电离层的了解，这项研究可以提高定位、导航和授时服务的准确性，并促进射电星系的研究。 这项研究发表在同行评审期刊《地球物理研究快报》上，由国家射电天体物理中心的萨维什·曼加拉 (Sarvesh Mangala) 领导。

该团队利用 GMRT 成功探测到了范围为 100 至 300 公里的中等规模移动电离层扰动 (TID) 和约 10 公里的小规模移动电离层扰动 (TID)。 这些观测是在 235 MHz 和 610 MHz 频率下进行的。 该研究揭示了日出期间电离层的意外变化、显着的电离层扰动以及较小规模的结构向同一方向移动。

GMRT 的“卓越”灵敏度使研究人员能够在 5 年 6 月 2012 日至 XNUMX 日进行的九小时观测中检测并表征 TID。这项研究是第一个有效使用低纬度仪器（靠近地球磁力线）的研究之一。赤道）来检测电离层中电子密度的变化。

这项研究的结果可以改善电离层的知识和模型，从而带来技术进步以及导航和通信目的更准确的测量。 GMRT虽然不是研究电离层的传统探测器，但已被证明在探测各种电离层现象方面非常有效。

与 GPS 和雷达仪器相比，GMRT 具有更高的灵敏度，能够精确测量电离层变化。 这项研究证明了 GMRT 在该领域开辟新研究途径的潜力。

资料来源：新印度快报