LIONESS：活体脑组织的高分辨率成像

奥地利科学技术研究所的研究人员开发了一种突破性的成像和虚拟重建技术，称为 LIONESS。 这项新技术提供活体脑组织的高分辨率成像，使科学家能够以实时 3D 纳米级细节对其进行可视化。

人类大脑拥有 86 亿个神经元，是科学家已知的最复杂的样本之一。 了解大脑复杂的运作需要先进的技术来解码微观层面上发生的微小相互作用。 成像通过提供对脑组织复杂性的见解，在神经科学研究中发挥着关键作用。

LIONESS 代表实时信息优化纳米显微镜实现饱和分割，它是一个管道，允许以前所未有的空间分辨率对活体脑组织进行全面成像、重建和分析。 通过对组织进行多次成像，LIONESS 使研究人员能够观察和测量大脑内随时间变化的动态细胞生物学。

LIONESS 的优势在于其精致的光学系统和人工智能 (AI) 的使用。 人工智能组件可提高图像质量并识别密集神经元环境中的不同细胞结构。 该技术是多个研究小组和科学服务单位协作努力的结果。

以前的成像方法，例如电子显微镜和光学显微镜，在对活体脑组织进行成像时存在局限性。 电子显微镜需要固定样品并对其进行物理切片，从而导致动态信息丢失。 另一方面，光学显微镜的分辨率有限，无法捕获重要的细胞细节。

LIONESS 通过使用超分辨率光学显微镜，特别是 SUSHI 技术，结合快速、温和的成像条件，克服了这些障碍。 这样可以实现各向同性超分辨率成像，以 3D 纳米级细节揭示脑组织的细胞成分。

LIONESS 收集的数据通过深度学习算法进行处理，填充有关脑组织结构的附加信息并自动识别神经元结构。 这项创新技术实现了约 130 纳米的分辨率，同时保留了活体脑组织的完整性。

LIONESS 为研究脑组织动力学和复杂性开辟了新的可能性。 它为研究人员提供了一个强大的工具来研究大脑的复杂运作，从而有可能更好地了解神经系统疾病并开发有针对性的治疗方法。

来源：

– 奥地利科学技术研究所 (ISTA)

– ISTA 的 Johann Danzl 团队