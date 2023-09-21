科学家发现二氧化硅涂层纳米金刚石用于量子计算和生物标记的化学机制

圣何塞州立大学 (SJSU) 的研究人员发现了纳米金刚石上形成均匀二氧化硅壳的键合机制。 该团队利用 SLAC 国家加速器实验室的斯坦福同步辐射光源 (SSRL) 产生的强大 X 射线来研究纳米材料。 研究结果发表在《ACS Nanoscience Au》杂志上，为制造二氧化硅涂层纳米金刚石所涉及的化学过程提供了重要的见解。

纳米金刚石是具有卓越性能的超小型合成金刚石。 尽管尺寸很小，但纳米金刚石具有完美的碳晶格，并且它们可以在室温下表现出对磁场、电场和光的响应。 这些独特的特性使纳米金刚石适用于各种应用，包括量子计算和细胞生物标记。

为了增强纳米金刚石的功能，研究人员转向用二氧化硅涂覆金刚石颗粒。 二氧化硅不仅为纳米金刚石提供光滑的保护壳，而且还可以进行表面改性。 通过在二氧化硅涂层上添加特定的标签，科学家可以引导纳米金刚石瞄准特定的细胞或位置。 这种对纳米金刚石运动的控制对于生物医学和生物技术的应用具有重大意义。

十多年来，科学家们一直对纳米金刚石上二氧化硅涂层形成的机制感到困惑。 SJSU 研究人员发现纳米金刚石表面的醇化学基团在促进二氧化硅壳的生长方面发挥着至关重要的作用。 他们发现，在包衣过程中引入氢氧化铵和乙醇会导致这些醇基团的产生。

为了检查隐藏在二氧化硅涂层下的表面，SJSU 的研究人员使用了 SSRL 的 X 射线设备。 他们使用过渡边缘传感器（一种超灵敏温度计）来检测温度变化并将其转换为 X 射线能量。 通过 X 射线吸收光谱 (XAS)，研究小组研究了纳米金刚石的表面并测量了纳米级二氧化硅涂层的厚度。 结果证明了 XAS 对于研究纳米金刚石等水下材料的有效性。

通过了解二氧化硅涂层纳米金刚石的键合机制获得的知识为研究人员开辟了新的途径。 该研究的首席研究员亚伯拉罕·沃尔科特（Abraham Wolcott）计划探索使用其他材料（例如氧化钛和氧化锌）来涂覆纳米金刚石。 这些替代涂层可以进一步扩大纳米金刚石在量子传感和生物标记中的应用。

这项研究的结果为纳米金刚石涂层的化学提供了宝贵的见解，并为优化二氧化硅壳和探索其他涂层材料提供了机会。 通过更好地了解二氧化硅涂层纳米金刚石背后的化学机制，研究人员可以继续释放这些微小金刚石在量子计算和生物标记应用中的潜力。

Sumber:

– Perla J. Sandoval 等人，《海滩上的量子钻石：使用多模态表征和模拟对纳米级钻石上二氧化硅生长的化学见解》，ACS Nanoscience Au (2023)。 DOI：10.1021/acsnanoscienceau.3c00033