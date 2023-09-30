科学家发现稳定甲烷沉积的新型蛋白质

科学家在最近的一项研究中取得了突破性的发现，发现了一类以前未知的蛋白质，它们在稳定地球上笼状化学结构中发现的甲烷沉积物方面发挥着至关重要的作用。 这些被称为甲烷包合物的结构并不只存在于我们的星球上，并且已经在太阳系内的天体上观察到。

该研究由佐治亚理工学院教授 Jennifer Glass 领导，重点研究甲烷包合物在高压海洋条件下的稳定性。 研究小组分析了从俄勒冈州海岸附近海底获得的样本，为这一神秘现象提供了前所未有的见解。

甲烷包合物类似于固体冰状结构，是当海水中的微生物将有机物质转化为甲烷时形成的，甲烷被困在笼子里。 最终，这些沉积物转变为气体并上升到地表。 然而，在快速变暖的北极等地区，大量甲烷在生物群落消耗之前就逸出。

该研究发现了一类称为细菌笼形结合蛋白（CbpAs）的蛋白质，它们直接与笼形结构相互作用，影响其生长。 这些蛋白质具有抗冻特性，类似于帮助鱼类在寒冷温度下生存的蛋白质。 这一发现不仅揭示了甲烷包合物的稳定性，而且还表明了对地外环境的潜在影响。

研究人员提出，类似的蛋白质可能在稳定火星、土星卫星泰坦等天体上的甲烷包合物方面发挥作用，甚至可能在土星土卫二和木星木卫二的潜在生命支持环境中发挥作用。

这些发现为寻找外星生命提供了令人兴奋的前景，表明如果微生物存在于其他星球上，它们可能会使用类似的机制来产生和稳定甲烷包合物，从而影响海水和大气的组成。 为了揭开外星生命的奥秘，研究甲烷包合物的存在可能至关重要。

来源：

– Jennifer Glass 等人发表的科学论文提供了更多信息。

– 佐治亚理工学院研究团队。