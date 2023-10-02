科学家发现带有喷流的旋转黑洞

科学家们通过找到黑洞旋转的确凿证据，取得了突破性的发现。 由来自中国、日本、意大利和美国的研究人员组成的合作小组观察到 Galaxy M87 中存在一个巨大的黑洞，该黑洞喷出的喷流表现出类似于陀螺的旋转运动。 这一发现基于对全球射电望远镜网络 11 年观测数据的分析，研究人员指出，喷流大约需要 XNUMX 年才能完成一个完整的周期。

这标志着科学家首次观察到黑洞的倾斜自旋。 2019年，M87星系中心的超大质量黑洞的图像被分享，该星系距离地球55万光年。 中国之江实验室的科学家进一步研究了这个特殊的黑洞，并注意到与之前的观测相比，它的喷流似乎指向不同的方向。 为了调查这一现象，2000 年至 2022 年间收集了来自中国、日本、韩国、意大利和俄罗斯至少两打射电望远镜的数据。

对数据的进一步分析表明，这架喷流有周期性摆动，大约每 11 年重复一次，倾斜角度约为 10 度。 为了更好地了解这一过程，科学家们利用日本国家天文台的超级计算机进行了理论分析和数值模拟。 他们发现黑洞的实际自转轴与其环的旋转轴并不完全对齐。 结果，时空结构被拖拽，导致喷流摆动，这是阿尔伯特·爱因斯坦最初预测的现象。

这一发现为科学家们提供了一个令人兴奋的机会，以加深他们对超大质量黑洞如何形成的理解。 通过研究黑洞的旋转行为，研究人员希望发现新的见解并揭示宇宙的奥秘。

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