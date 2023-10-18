对火星地震的新见解：火星上记录到的最大地震

美国宇航局的洞察号着陆器最近检测到火星上有记录以来最大的地震，震级为 4.7 级。 虽然以地球标准来看，这似乎微不足道，但对于我们的行星邻居来说却意义重大。 此前，科学家怀疑火星地震是由陨石撞击引起的。 然而，由于没有与这次地震相关的撞击坑，科学家们得出结论，火星内部的构造活动是原因。 这一新的认识提供了对导致红色星球上地震活动的地质过程的见解。

这项发表在《地球物理研究快报》杂志上的研究表明，火星上的断层可能会发生严重的火星地震。 该研究的主要作者、牛津大学的行星科学家本·费尔南多表示：“我们确实认为这一事件可能会产生影响。” 这一发现代表着在了解火星地震活动方面向前迈出了重要一步，并为未来的火星任务提供了宝贵的信息。

与地球不同，地球有多个移动的构造板块，火星有一个坚固的地壳。 然而，这并不意味着地球没有地震活动。 火星仍在经历逐渐收缩和冷却，这导致其地壳内运动并有可能发生地震。 研究人员确定，这场 4.7 级火星地震起源于 Al-Qahira Vallis 地区，位于 InSight 位置东南约 1,200 英里处。

此前，火星地震与一个名为 Cerberus Fossae 的地区有关。 然而，这场最大地震的起源仍然令人费解，因为没有明显的表面特征表明正在进行的构造过程是可能的原因。 这次事件释放的地震能量超过了洞察号探测到的所有其他火星地震。 没有撞击坑是解释火星地震信号的一个重要里程碑。

了解火星地震活动对于未来人类前往火星的任务至关重要。 这一新见解为规划和确保此类任务的安全提供了重要信息。 随着火星上检测到的每一次地震事件，科学家们可以更好地了解火星的地质历史和演化，以及地震活动的分布。 当我们继续探索和研究这颗红色星球时，这些知识将非常宝贵。

来源：

– 研究发表在《地球物理研究快报》上。

——牛津大学的行星科学家本·费尔南多。

– 伦敦帝国学院行星科学家和研究合著者康斯坦丁诺斯·查拉兰博斯 (Constantinos Charalambous)，洞察号地质工作组联合主席。