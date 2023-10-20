科学家发现构造活动导致火星上最大的地震

NASA 的 InSight 着陆器检测到火星上发生了 4.7 级地震，这是地球上有记录以来最大的地震。 先前的理论认为，陨石撞击引起了这些“火星地震”，但由于没有撞击坑，科学家们得出结论，地震是由火星内部的构造活动引起的。 这一发现让我们对地球的地质过程有了更深入的了解。

这一发现挑战了火星地质上不活跃的观点。 地球的地震是由构造板块的运动产生的，而火星只有一个固体板块，但地球上仍然存在活跃的断层。 火星正在逐渐收缩和冷却，这会在地壳内产生运动，从而导致地震。

此次地震的震中被确定位于火星南半球的卡希拉山谷地区。 它释放的能量比洞察号探测到的所有其他火星地震的总和还要多。 最初，这次地震的地震特征与着陆器检测到的两次陨石撞击的地震特征相似。 然而，进一步的分析和对表面特征的搜索排除了撞击的原因。

这一发现对未来的火星任务具有重要意义。 了解火星地震活动对于人类探索地球至关重要。 虽然这次特殊的地震不会对地球造成灾难性影响，但它强调了在将人类送往火星时研究和计划潜在地震危害的必要性。

这一发现也有助于揭示火星的地质历史和演化。 通过更好地了解地球上的地震活动，科学家可以深入了解其内部结构及其随时间的变化。

来源：

– 地球物理研究快报

– NASA 洞察号任务