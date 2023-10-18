美国宇航局的洞察号着陆器探测到迄今为止最大的火星地震

NASA 的 InSight 着陆器在运行四年后于 2022 年退役，并于 4 年 2022 月 4.7 日检测到火星上有记录以来最大的地震。这次地震的震级为 XNUMX 级，对我们的行星邻居来说意义重大。 与地球不同，火星缺乏会产生地震的板块构造。 最初，科学家怀疑这次地震是由陨石撞击引起的，但他们没有发现撞击坑的证据。

相反，研究人员得出的结论是，这次地震是火星内部构造活动的结果，这为了解火星地震活动提供了宝贵的见解。 这一发现证实了火星上的断层可能会发生严重的火星地震，并揭示了火星的构造过程。

研究人员确定，这次地震起源于 Al-Qahira Vallis 地区，位于 InSight 位置东南约 1,200 英里处，靠近赤道。 尽管没有活跃的板块构造过程，该区域仍在经历火星地壳内的运动。 这次地震释放的能量超过了洞察号探测到的所有其他火星地震的累积能量。

科学家们在各个航天机构的帮助下寻找地震当天撞击的证据，但没有发现撞击坑。 陨石坑的消失是解释火星地震信号的一个重要里程碑。

了解火星地震活动对于未来人类火星任务至关重要。 尽管 4.7 级地震不会对地球造成灾难性影响，但它凸显了在规划人类前往这颗红色星球的任务时考虑地震活动的重要性。

资料来源：路透社