天文学家发现绕行星运行的稀有恒星系统

一组天文学家使用智利甚大望远镜设施在深空取得了有趣的发现。 他们捕获了一个名为 HIP 81208 的恒星系统的图像，该恒星系统有一颗巨大的中心恒星，周围环绕着一颗褐矮星，这是一颗较小的“失败恒星”。 除此之外，科学家们还发现了一颗围绕一颗距离中心恒星更远的小恒星运行的行星。 这颗行星被命名为“HIP 81208 Cb”，质量约为木星的 15 倍。

根据欧洲国家合作科学组织欧洲南方天文台的说法，HIP 81208 Cb的发现使该恒星系统成为一个分层的四重系统，其中有两颗恒星和两个较小的天体绕着每颗恒星运行。 这颗新发现的行星位于行星和褐矮星之间的边界，褐矮星的质量和温度不足以进行核聚变。

通常，天文学家依靠凌日法等技术来探测和研究系外行星。 然而，带有大镜子的甚大望远镜能够捕捉这些遥远世界的直接图像。 詹姆斯·韦伯太空望远镜是人类最强大的太空天文台，在研究系外行星大气和提供对这些遥远世界的见解方面也发挥着至关重要的作用。

虽然目前对 HIP 81208 Cb 知之甚少，但这一发现增进了我们对系外行星及其不同特征的理解。 尽管迄今为止尚未发现具体证据，但其中一些遥远的行星可能拥有适合外星生命存在的条件。

总的来说，这一发现凸显了宇宙中恒星系统的复杂性和多样性，扩展了我们对太阳系之外天体的认识。

来源：

– 欧洲南方天文台：ESO

–美国宇航局