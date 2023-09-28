关于细胞如何应对压力的新见解

威尔康奈尔医学院的研究人员发现了细胞应对压力的重要机制。 当细胞受到热或毒素的压力时，它们会形成应激颗粒，即隔离信使 RNA (mRNA) 分子的液滴状隔室，防止它们被翻译成蛋白质。 蛋白质生产的放缓使细胞能够节省能量并专注于修复。

这项发表在《自然结构与分子生物学》杂志上的研究表明，mRNA 上一种名为 m6A 的化学修饰对于应激颗粒的形成至关重要。 研究人员发现，带有 m6A 标签的 mRNA 与 YTHDF 蛋白结合，YTHDF 蛋白在应激颗粒中积累。 研究还表明，较长的 mRNA 不成比例地存在于应激颗粒中，因为它们的 m6A 水平较高。

该研究的资深作者 Samie Jaffrey 博士解释说，在细胞应激期间，m6A 在驱动 mRNA 进入应激颗粒中发挥着主要作用。 研究人员推测，在过去，较长的 mRNA 更有可能出现功能障碍或来自病毒。 在应激颗粒中隔离较长 mRNA 的细胞途径的发展可能起源于防止不安全蛋白质产生的一种方法。

这种对细胞如何应对压力的新认识可能会对阿尔茨海默氏症和肌萎缩侧索硬化症等疾病产生影响，因为这种机制可能异常活跃。 需要进一步的研究来探索靶向应激颗粒在这些疾病中的潜在治疗应用。

来源：

– “Mettl3 的敲除和 M3KO MEF 中应激反应的验证。” 自然结构与分子生物学。 DOI：10.1038/s41594-023-01089-2。

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