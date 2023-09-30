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新研究发现全球数千个神秘“仙女圈”

By罗伯特·安德鲁

30 年 2023 月 XNUMX 日
新研究发现全球数千个神秘“仙女圈”

研究人员利用人工智能在全球发现了数千个新的神秘“仙女圈”。 这些圆形植被图案长期以来一直令专家们着迷，并且常见于纳米布沙漠和澳大利亚内陆地区。 然而，最近发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究表明，这种现象可能比之前认为的更为普遍。

国际研究小组使用纳米比亚和澳大利亚地点的 15,000 多张卫星图像训练了一个神经网络，其中一半包含仙女圈。 通过这个人工智能系统，该团队分析了超过 263 万块土地的卫星视图，在 15 个国家的 12 个旱地地区定位了仙女圈。 这些新发现的地点存在于非洲、马达加斯加、西亚和澳大利亚西南部，主要位于每年降雨量为 XNUMX 至 XNUMX 英寸的炎热沙质地区。

尽管有广泛的发现，这些仙女圈的起源仍然是专家们争论的话题。 一些人认为是土壤下的白蚁活动造成的，而另一些人则认为是自组织植物造成的。 因此，对于仙女圈的明确定义尚未达成共识，因为该术语很大程度上仍然是自我指定的。

这些新仙女圈的发现提出的问题多于答案。 合著者费尔南多·马埃斯特承认，他们的团队并不寻求与任何人发生冲突，并承认围绕这些圆形图案的起源一直是个谜。 为了更清楚地了解它们的形成，需要进一步的研究和实地考察。

该研究的合著者埃米利奥·吉拉多（Emilio Guirado）认为，根据具体位置或环境，关于仙女圈形成的不同假设可能是有效的。 白蚁等多种因素可能在某些区域发挥着更重要的作用。 尽管如此，还需要更全面的研究来提供结论性的结果，并揭示这些仙女圈所表现出的有趣模式。

来源：
– 美国国家科学院院刊
- 纽约时报
- 美国有线电视新闻网
– 新闻周刊

By 罗伯特·安德鲁

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