在《自然通讯》最近发表的一项研究中，科学家对臭氧层正在恢复这一广泛接受的观点提出了质疑。 与之前的评估相反，这些发现表明臭氧空洞不仅没有闭合，而且实际上可能正在扩大。

《蒙特利尔议定书》是 1987 年通过的一项国际协议，成功地逐步淘汰了 100 多种消耗臭氧层化学品的使用，其中包括气溶胶喷雾剂、溶剂和制冷剂中常见的氯氟烃 (CFC)。 这项禁令被誉为修复臭氧层的重要一步。

然而，新西兰研究人员发现，自26年春季以来，南极臭氧空洞核心的臭氧水平下降了2004%。 这表明该洞不仅尺寸仍然很大，而且还加深，导致臭氧水平下降。

该研究将这些令人震惊的发现归因于南极极涡的变化，即南极上空大量旋转的冷空气和低压。 该研究的作者并没有深入探究这些变化的具体原因； 然而，他们承认，各种因素，包括地球变暖的污染、野火和火山产生的空气颗粒以及太阳周期的变化，都可能导致臭氧消耗。

奥塔哥大学博士生、该研究的主要作者 Hannah Kessenich 强调了大气动力学与南极臭氧空洞持续存在之间的联系，她表示：“因此，尽管《蒙特利尔议定书》在减少氟氯化碳方面无可争议地取得了成功，但时间和防止环境灾难，最近持续存在的南极臭氧空洞似乎与大气动力学的变化密切相关。”

常见问题解答

臭氧层正在恢复吗？

最近发表在《自然通讯》上的一项研究结果对臭氧层正在恢复的观点提出了挑战。 研究表明，臭氧空洞可能不会闭合，甚至可能正在扩大。

臭氧层破坏的原因是什么？

臭氧层的消耗主要归因于消耗臭氧层化学品的使用，例如常用于气溶胶喷雾剂、溶剂和制冷剂的氯氟烃 (CFC)。 《蒙特利尔议定书》对这些化学品的禁令有效降低了这些化学品的含量，并有助于恢复臭氧层。

哪些因素导致臭氧层消耗？

臭氧消耗可能受到多种因素的影响，包括地球变暖的污染、野火和火山产生的空气颗粒以及太阳周期的变化。 这些因素会影响臭氧层的动态并导致其消耗。

南极极地涡旋有什么作用？

南极极地涡旋是南极上空的一个巨大的低压和极冷空气的漩涡。 这种大气现象的变化，例如其强度和温度，会影响臭氧浓度并导致臭氧空洞的持续存在。

研究结果有何意义？

该研究的结果强调了臭氧层恢复的潜在挑战。 他们指出，尽管努力减少消耗臭氧层化学物质，但南极臭氧空洞并没有显示出明显改善的迹象，甚至可能还在恶化。 需要进一步的研究来了解导致臭氧空洞持续存在的复杂动力学。