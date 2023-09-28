肌动蛋白丝研究揭示了磷酸盐释放的分子后门

马克斯·普朗克分子生理学研究所和马克斯·普朗克生物物理研究所的研究人员在理解肌动蛋白丝释放磷酸盐的机制方面取得了重大进展。 肌动蛋白丝是细胞中必需的蛋白质纤维，调节各种细胞功能，包括细胞运动。 肌动蛋白丝释放磷酸盐会启动分解过程，这对细胞运动至关重要，但科学家们长期以来一直不清楚这一过程的细节。

利用低温电子显微镜（cryo-EM）和分子动力学模拟，科学家们确定了肌动蛋白中的一个区域，该区域充当磷酸盐排出的“分子后门”。 他们还发现，扭曲的后门可以使与线虫肌病（一种严重的肌肉疾病）相关的肌动蛋白突变体更快地释放磷酸盐。

肌动蛋白丝由单个肌动蛋白聚合而成，是细胞细胞骨架的一部分。 磷酸盐从细丝核心释放，向细胞发出信号，表明细丝已经足够老，可以分解。 马克斯·普朗克分子生理学研究所课题组此前的研究在肌动蛋白领域发表了开创性的论文，为这项研究奠定了基础。

研究人员确定了不同状态下肌动蛋白丝的高分辨率冷冻电镜结构，发现肌动蛋白中没有可供磷酸盐逃逸的开口或门。 这导致他们假设存在一个短暂的后门，该后门打开释放磷酸盐，然后迅速再次关闭。

通过涉及冷冻电镜、分子动力学模拟和突变分析的多学科方法，研究人员能够确定磷酸盐从丝端和丝芯释放的分子机制。 他们发现，在磷酸盐裂解后，后门基本上保持关闭状态，然后短暂打开以允许磷酸盐退出。

本研究中分析的肌动蛋白突变体称为 N111S，与线状肌病相关，并表现出开放的后门，导致磷酸盐释放更快。 研究人员认为，这种超快释放可能有助于该疾病的病理生理学。

这项研究为进一步研究细胞中的动态肌动蛋白组装循环以及与肌动蛋白组织缺陷相关的疾病打开了大门。 未来的研究将旨在揭示细胞内如何控制磷酸盐的释放以及与肌动蛋白结合的蛋白质在此过程中的作用。 此外，该研究为探索其他与疾病相关的肌动蛋白突变铺平了道路，有可能导致新治疗策略的开发。

资料来源：Max Planck Society