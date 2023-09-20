2023年130月，科学家取得重大突破，成功从已灭绝生物塔斯马尼亚虎中提取RNA。 提取的 RNA 来自一个已有 XNUMX 多年历史的标本，目前保存在瑞典自然历史博物馆。 这一突破性的发现为遗传学家提供了关于这种灭绝动物的基因如何发挥作用的宝贵见解。 这项研究的结果发表在科学杂志《基因组研究》上。

塔斯马尼亚虎，也被称为袋狼，是一种肉食性有袋动物，曾经在澳大利亚、新几内亚和塔斯马尼亚漫游。 其灭绝的确切原因尚不清楚，但据信人类的迫害起了重要作用。 最后一只已知的袋狼名叫本杰明 (Benjamin)，于 1936 年在圈养过程中死亡。

虽然这项研究的主要重点不是克隆灭绝物种，但提取、分析和测序旧 RNA 的能力为未来重建灭绝物种开辟了可能性。 该研究的主要作者、遗传学家埃米利奥·马尔莫尔·桑切斯（Emilio Mármol Sánchez）主张对这些灭绝动物的生物学进行更多研究。 然而，通过对现存动物亲属进行基因编辑来重建灭绝物种的过程既复杂又耗时。

墨尔本大学的安德鲁·帕斯克教授领导了复活袋狼的工作。 他表示，在旧博物馆和古代样本中发现 RNA 极大地加深了我们对灭绝动物生物学的理解。 复活过程包括编辑已灭绝物种现存最近亲的DNA，用修改后的基因组创造胚胎，并为后代寻找合适的代孕母亲。 尽管截至 20 年，大约 2022 个灭绝物种的基因组已被测序，但这些物种均未成功重建。

克隆是一个类似的过程，一旦物种成功复活，就可以考虑克隆。 然而，目前的重点是使用基因恢复而不是克隆。 克隆涉及将 DNA 从体细胞转移到已去除细胞核和 DNA 的卵细胞中，然后发育成胚胎。 然后胚胎被植入代孕母亲体内，长成已灭绝物种的活体复制品。

总之，从塔斯马尼亚虎身上成功提取 RNA 为基因研究和灭绝物种的潜在复活开辟了新途径。 虽然重建灭绝物种的过程既复杂又具有挑战性，但科学家们正在突破这一领域的知识界限。 未来或许有可能看到消失已久的物种再次出现在地球上。

来源：

- 美国有线电视新闻网

– 澳大利亚博物馆

- 路透社

- 国家地理